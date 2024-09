Esplosione per fuga di gas in casa a Terranova vicino Roma, ferito grave in codice rosso: abitazione distrutta

Un’esplosione si è verificata nel pomeriggio di giovedì 19 settembre a Roma, nel quartiere Torrenova, coinvolgendo un appartamento situato al piano terra di una palazzina di tre piani. La causa, una fuga di gas, ha provocato una deflagrazione che ha lasciato un ferito in gravi condizioni, trasportato d’urgenza al Policlinico Tor Vergata in codice rosso.

Fuga di gas, esplosione nel quartiere Torrenova a Roma

Erano le 16.50 di giovedì 19 settembre 2024 quando un boato improvviso ha squarciato la tranquillità del pomeriggio in via Rocco Pozzi, una strada secondaria nel cuore di Torrenova.

L’esplosione, verificatasi all’interno di un appartamento al civico 51, ha subito attirato l’attenzione dei residenti e passanti.

Fonte foto: tuttocitta.it

L’esplosione è avvenuta in via Rocco Pozzi 51 a Roma

Come riporta Adnkronos, la causa sembra essere stata una fuga di gas, che ha portato a una violenta deflagrazione all’interno della struttura.

Non appena scattato l’allarme, la Sala operativa dei vigili del fuoco ha mobilitato cinque squadre per affrontare la situazione.

L’intervento dei vigili del fuoco a Torrenova

In pochi minuti, l’area circostante è stata completamente isolata, e le squadre di soccorso si sono adoperate per mettere in sicurezza l’intero edificio, per evitare ulteriori pericoli dovuti a eventuali cedimenti strutturali o nuove perdite di gas.

Al momento dell’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco, la scena si è rivelata critica: l’appartamento era in parte devastato e una persona giaceva gravemente ferita all’interno dell’abitazione.

Il ferito, soccorso rapidamente dai vigili del fuoco e dal personale medico del 118, è stato stabilizzato e trasferito con urgenza al Policlinico Tor Vergata. L’uomo è stato dichiarato in codice rosso, il che indica che le sue condizioni sono estremamente gravi e richiedono cure immediate.

L’analisi della casa crollata

I vigili del fuoco, supportato dal funzionario di servizio e dal capo turno provinciale, hanno effettuato un’attenta analisi delle condizioni strutturali della palazzina. L’obiettivo principale era scongiurare ulteriori rischi, specialmente legati a eventuali danni agli impianti del gas o a cedimenti della struttura stessa.

Il primo luglio, a Roma si era verificata un’altra fuga di gas: in via Trionfale erano state evacuate diverse palazzine.