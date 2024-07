Fuga di gas in via Trionfale a Roma con palazzine evacuate e treni fermati o cancellati alla stazione Ottavia

Un incidente ha causato una fuga di gas in via Trionfale a Roma, all’altezza della stazione Ottavia. La situazione ha costretto le autorità a evacuare alcune palazzine nelle vicinanze e a chiudere temporaneamente la zona. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la fuga è stata provocata da una tubatura danneggiata. Attualmente, tecnici specializzati stanno lavorando sul posto per risolvere il problema e garantire la sicurezza della zona.

Fuga di gas in via Trionfale: evacuate famiglie

A seguito della fuga di gas su via Trionfale, i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente e hanno disposto l’evacuazione temporanea di alcune famiglie residenti nelle vicinanze della stazione Ottavia.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, i vigili del fuoco hanno confermato che l’incidente è stato causato dal guasto di una tubatura, che risulta essere di alta pressione.

Fonte foto: TuttoCittà Zona di Roma interessata dalla fuga di gas

Sul posto stanno operando i tecnici del pronto intervento del gas, per riparare la condotta. Italgas ha chiarito che la dispersione è stata causata da una terza impresa, estranea alla Società, che ha accidentalmente danneggiato la condotta, probabilmente lavori in corso.

Chiusura di via Trionfale e impatti sulla mobilità

In risposta all’emergenza, una parte di via Trionfale è stata chiusa al traffico per garantire la sicurezza pubblica. La Polizia Locale di Roma Capitale, con diverse pattuglie del XIV Gruppo Montemario, ha istituito blocchi stradali per impedire l’accesso alla zona critica.

In particolare, via Casal del Marmo è stata interdetta tra via Trionfale e via della stazione di Ottavia, mentre via Trionfale è stata chiusa tra via Casal del Marmo e via Ipogeo degli Ottavi in entrambe le direzioni.

La stazione ferroviaria di Ottavia è stata chiusa al pubblico, con l’interruzione temporaneamente la linea Roma-Viterbo.

Le forze dell’ordine stanno monitorando la situazione e coordinando le misure di sicurezza per garantire che la zona rimanga sicura fino alla risoluzione completa dell’emergenza,