Erutta l'Etna con fontane di lava e pioggia di cenere e lapilli caduti su alcuni comuni del versante orientale

L’Etna erutta. Fontane di lava alte chilometri sono visibili a chilometri di distanza dall’alba di domenica 4 agosto. L’attività vulcanica ha anche innescato una copiosa caduta di cenere e lapilli in direzione di sud-est.

Eruzione dell’Etna, fontane di lava e pioggia di cenere

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Osservatorio Etneo, di Catania comunica che “dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto valori molto alti. Anche l’attività infrasonica ha subito un ulteriore incremento ed è su valori molto alti”.

L’ente aggiunge che e dalle immagini della rete di videosorveglianza si osserva che la forte attività stromboliana al cratere Voragine è evoluta in fontana di lava. Tale attività è attualmente in corso e produce una nube vulcanica che, in accordo con il modello previsionale, si disperde in direzione est-sud-est.

Dal punto di vista sismico l’ampiezza media del tremore vulcanico, dopo aver raggiunto valori molto alti intorno alle 04:30 è ulteriormente aumentata. La localizzazione del centroide delle sorgenti è nell’area del cratere Voragine ad una quota di 2800-2900 metri sopra il livello del mare.

Anche l’attività infrasonica ha subito un ulteriore incremento ed è su valori molto alti. Gli eventi infrasonici sono localizzati al cratere Voragine e mostrano ampiezze elevate.

Le testimonianze dei residenti

Sui social alcuni residenti dei comuni di Zafferana Etnea, Santa Venerina e altre località del versante orientale del vulcano hanno documentato che nelle località in cui vivono si sta verificando una pioggia di cenere e piccole pietre.

Si segnala inoltre la caduta di cenere vulcanica lungo l’autostrada A18 Messina-Catania nel tratto compreso tra Giarre e Acireale in entrambi i sensi di marcia.

Autorità e servizi di emergenza in stato di allerta

Le autorità locali e i servizi di emergenza sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza della popolazione.

Si raccomanda ai residenti delle zone colpite di rimanere in casa e proteggere le vie respiratorie dalla cenere vulcanica. Gli automobilisti sono invitati a procedere con cautela e a prestare attenzione alle condizioni della strada.