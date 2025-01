Ergastolo a Stefania Russolillo per la morte di Rosa Gigante mamma del tiktoker Donato De Caprio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Stefania Russolillo è stata condannata all’ergastolo per l’omicidio di Rosa Gigante, madre del tiktoker Donato De Caprio noto per il brand “Con mollica o senza”. La Corte di Assise di Napoli ha accolto la richiesta della Procura, negando attenuanti. Il caso risale al 2023: Russolillo, che aveva pianificato un furto, ha strangolato la vittima e tentato di incendiare il corpo.

La killer Stefania Russolillo condannata all’ergastolo

La condanna esemplare per Stefania Russolillo è arrivata nel pomeriggio di martedì 28 gennaio da parte della Corte di Assise di Napoli, rispondendo appieno alla richiesta della Procura.

Ergastolo quindi per la donna riconosciuta colpevole dell’omicidio di Rosa Gigante, madre del noto tiktoker e salumiere Donato De Caprio. Una decisione che esclude qualsiasi attenuante, come proposto la settimana precedente.

Fonte foto: ANSA

La vittima è la madre del TikToker Donato De Caprio, ideatore del marchio “Con mollica o senza”

La precedente udienza e le scuse

L’indignazione dei familiari della vittima è stata espressa con veemenza durante l’udienza davanti alla Corte di Assise, sebbene l’imputata abbia espresso il proprio rammarico ai parenti di Rosa Gigante.

“Non puoi chiedere scusa, assassina” ha gridato una delle sorelle della vittima. Momenti di caos sono stati vissuti in aula, sedati dall’intervento del presidente della Corte.

Una reazione forte, prodotta dalle dichiarazioni di Russolillo che si era detta “mortificata”, incapace di trovare un senso alle proprie azioni e in contatto costante con specialisti della salute mentale.

Un quadro corroborato, peraltro, da una testimonianza precedente, fornita dalla responsabile di un centro di salute mentale di Soccavo, secondo la quale Russolillo, con un passato segnato dall’alcolismo, era già in cura da tempo.

L’omicidio della madre di Donato De Caprio

La morte della madre del “re dei panini” di TikTok, Donato De Caprio, sarebbe però frutto di un’azione ampiamente premeditata, come hanno appurato le indagini della Squadra Mobile.

Stefania Russolillo aveva pianificato per circa un mese un furto di denaro e gioielli nell’appartamento della sua vicina di casa Rosa Gigante. Era il 18 aprile del 2023 quando la donna riuscì a entrare in casa, ingannando l’anziana con una voce camuffata e fingendosi un’addetta comunale impegnata in una rilevazione statistica sugli anziani.

Nei mesi precedenti, però, tra Russolillo e Gigante si erano già verificati contrasti, anche per motivi banali. Per questo, Russolillo aveva con sé un tubo di gomma, che ha usato poi per strangolare l’anziana dopo averla spinta contro le pareti e gettata a terra.

Dopo il delitto, la donna ha tentato inoltre di dare fuoco al corpo della vittima, prima di lasciare la scena del crimine.