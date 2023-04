Epidemia Dengue in Argentina causa 41 mila casi e 39 morti: per Bassetti si sta diffondendo anche in Europa

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Sembra che la febbre Dengue stia diventando una vera epidemia. In Argentina, la malattia virale conta circa 41mila casi e ha già causato 39 morti. Secondo Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, la malattia si sta diffondendo anche in Europa. L’allarme arriva dal sud della Francia, ma anche dall’Inghilterra e da alcuni casi registrati in Italia.

L’allarme dell’infettivologo Bassetti

In Sud America “la Dengue fa paura”. A dirlo è l’infettivologo Matteo Bassetti. Sentito dal quotidiano ‘Il Fatto Quotidiano’, Bassetti ha spiegato che la malattia si sta diffondendo anche in Europa.

In particolare, l’esperto ha detto che si assiste a “casi autoctoni” nel sud della Francia. La corsa della Dengue nel vecchio continente potrebbe essere legata alla “globalizzazione e al surriscaldamento del pianeta”, ha precisato Bassetti.

Fonte foto: ANSA Un ospedale da campo installato in Bolivia a febbraio 2023 a causa dell’aumento di casi da Dengue

In Europa si registrano casi anche in Inghilterra. Senza considerare, poi, i recenti contagi individuati nell’ospedale San Donato di Arezzo.

Cosa è la Dengue e come si trasmette

La febbre Dengue è una malattia virale diffusa tramite le punture delle zanzare. Più in particolare, sono le zanzare della febbre gialla (Aedes aegypti) e le zanzare tigre (Aedes albopictus) a trasmettere la malattia.

Il processo di trasmissione avviene tramite la puntura, ma non propriamente a causa di questa. La Dengue, infatti, si trasmette perché le zanzare hanno già punto una persona malata.

L’esposizione all’infezione potrebbe avere conseguenze gravi se non trattata adeguatamente. Lo dimostrano i morti registrati in Argentina.

I casi di contagio in Argentina e in Francia

Nel 2023 i numeri dei contagi sono aumentati in modo significativo. In Argentina, in particolar modo, si contano oltre 41mila casi e ben 39 decessi.

Ma la diffusione della malattia preoccupa anche l’Europa. Nel 2022, infatti, nel sud della Francia si è sviluppato un focolaio di circa 30 casi.

Uno dei contagi particolarmente attenzionati è quello che riguarda una donna francese trapiantata nel Regno Unito. La 44enne era stata in Francia, a Nizza, per una visita ad alcuni parenti.

È lì che avrebbe contratto il virus. Al suo ritorno nel Regno Unito, infatti, sono comparsi i primi sintomi. La donna manifestava febbre da circa tre giorni e accusava mal di testa e dolori muscolari.

Questi sono alcuni dei sintomi provocato dalla Dengue a cui si aggiungono, a distanza di circa 3 o 4 giorni dalla febbre, anche irritazione della pelle, nausea e vomito.