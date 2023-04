Nuovo caso di virus Dengue al San Donato di Arezzo: una persona ricoverata, quali sono i sintomi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Nuovo caso di febbre Dengue in Italia. Ad Arezzo si sarebbe verificato un contagio del virus, e l’area dell’abitazione della persona malata e dell’ospedale in cui è in cura, il San Donato, saranno disinfestate dalle autorità. Sono state diramate indicazioni precise su come assecondare la disinfestazione.

Dengue: cos’è la malattia delle zanzare

La febbre Dengue, più comunemente conosciuta semplicemente come Dengue, è una malattia originaria dell’area equatoriale che negli ultimi anni ha fatto rilevare alcuni casi anche nel nostro paese.

Si trasmette tramite la puntura di insetti, in particolare è molto diffusa attraverso le zanzare del genere Aedes, e della specie Aedes aegypti.

Fonte foto: Tuttocittà Arezzo, Toscana

Riscontrata per la prima volta in Cina, tra il terzo e il quinto secolo dopo Cristo, è oggi endemica in oltre 100 paesi del mondo, in particolare in Africa e America centrale.

Non è pericolosa dal punto di vista della mortalità. Anche senza trattamento, sopravvive una percentuale tra il 95% e il 99% dei contagiati. Con cure adeguate questa cifra sale oltre il 99%, ma ci sono forme più gravi della malattia che possono raggiungere un tasso di mortalità del 26%

Cosa è successo ad Arezzo

Secondo quanto riporta il quotidiano ‘La Nazione’ sul proprio sito, il 3 aprile sarebbe stato riscontrato all’ospedale San Donato un caso di Dengue.

La persona infettata abiterebbe in via Fiorentina. Per questa ragione, le aree sia attorno all’ospedale che all’abitazione dovranno essere disinfestate.

Le operazioni avverranno nella notte tra il 3 e il 4 aprile, e comporteranno l’accesso dei disinfestatori alle aree esterne delle abitazioni e delle attività commerciali della zona.

Si consiglia di raccogliere tutti i prodotti agricoli coltivati negli orti prima che avvengano le operazioni, e di aspettare 15 giorni prima di mangiare quelli che verranno invece irrorati.

Quali sono i sintomi del Dengue

La febbre Dengue si presenta con sintomi molto comuni ad altre malattie infettive. Causa un aumento della temperatura corporea, dolori articolari, cefalee, e nei bambini sintomi simili alla gastroenterite.

A distinguerla da un normale malanno o influenza può presentarsi un esantema, rossore della pelle simile a quello causato dal morbillo.

Nella maggior parte dei casi la malattia non è pericolosa. Soltanto il 5% dei casi rischia di diventare grave, e anche in queste eccezioni la mortalità rimane contenuta.