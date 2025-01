Enzo Miccio in lutto per la morte dell'ex compagno Laurent Miralles a 54 anni: chi era il chirurgo estetico

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Laurent Miralles, ex compagno di Enzo Miccio, è morto stroncato da una leucemia fulminante. L’annuncio è arrivato dal profilo Instagram di Miralles, chirurgo estetico francese di 54 anni, gestito da alcuni amici. Il wedding planner Enzo Miccio, noto volto televisivo, ha postato sulla sua pagina Instagram un commovente ricordo dell’ex compagno.

Le parole di Enzo Miccio per Laurent Miralles

Enzo Micco, 53 anni, nato a San Giuseppe Vesuviano ma da anni residente a Milano, ha pubblicato una sua foto insieme a Lurent Miralles, accompagnata da un messaggio in francese.

“È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare. Lo rifiuto come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore, per sempre”, le parole di Enzo Miccio.

Scomparsa Laurent Miralles, il ricordo di amici e colleghi

La notizia della morte di Laurent Miralles è comparsa sul profilo social del chirurgo francese, che per sei anni è stato compagno di Enzo Miccio.

“È con un cuore spezzato di indescrivibile dolore che oggi vi scrivo per comunicarvi che il dottor Laurent Miralles, ci ha lasciati ieri a seguito di una leucemia devastante”, si legge sul profilo Instagram di Miralles. Colleghi e amici di Laurent Miralles hanno ricordato l’amore per il lavoro e per i suoi pazienti, definiti “la sua famiglia”, postando una foto del chirurgo sorridente.

“Certamente in questi tanti anni ci ha reso tutti belle e belli, ma soprattutto ci ha ascoltato, dato fiducia, accompagnato nelle difficoltà della vita, fatto ridere, è stato presente e per alcuni da più di trent’anni”, si legge ancora nel messaggio social.

La relazione tra Enzo Miccio e Laurent Miralles

Enzo Miccio e Laurent Miralles sono stati insieme per oltre sei anni. Era stato lo stesso wedding planner a dare la notizia della fine del rapporto in un’intervista al Corriere della Sera rilasciata nel 2023.

I due si erano incontrati per la prima volta a Parigi, in Francia.

Nella stessa intervista Enzo Miccio, diventato famoso in televisione per la partecipazione a programmi come “Pechino Express” e “Ma come ti vesti?”, programma di punta del canale Real Time nel quale Miccio aveva lavorato insieme a Paola Marella. Nell’intervista al Corriere della Sera, Miccio aveva espresso la sua opinione sul tema della genitorialità per le coppie gay, arrivando alla conclusione di aver rinunciato a diventare padre dopo aver molto riflettuto sull’argomento.