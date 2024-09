Morte Paola Marella, commozione su Instagram: l'ultimo video e il post d'addio all'architetta star della tv

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Appena cinque giorni prima della morte, avvenuta il 21 settembre a causa di un tumore, l’architetta Paola Marella si era mostrata serena e sorridente in un video postato sul proprio profilo di Instagram. E sui social, oggi, arrivano numerosi i messaggi di cordoglio e affetto degli amici e colleghi dell’amato volto televisivo.

L’ultimo video di Paola Marella sui social

Paola Marella, era un’affermata architetta, esperta di arredamento e design, ma coltivava anche una grande passione per la moda.

E proprio alla moda è dedicato l’ultimo post sul suo profilo Instagram, pubblicato pochi giorni prima della morte. Un video in cui Marella si mostra, sorridente, provare diversi outfit autunnali.

“Per me è giunta l’ora di tirar fuori le mie calde e coloratissime pashmine” ha scritto commentando l’arrivo dell’aria “più frizzante” dell’autunno.

“L’impermeabile/spolverino mi fa già pensare all’autunno che sta arrivando, e a come il tempo sembra volare via sempre troppo velocemente. Ma ora assaporiamo ogni istante di questi ultimi giorni d’estate…” aveva concluso.

Sempre serena e positiva, Paola Marella non aveva mai parlato sui social del tumore al seno da cui era affetta dal 2011.

L’addio delle collaboratrici

Dopo il piacevole video di moda, arriva il più triste dei post. Quello pubblicato dalle collaboratrici di Paola, che l’hanno salutata con un toccante ricordo.

“Abbiamo camminato fianco a fianco per anni, una lunga passeggiata che con il tempo si è trasformata in molto di più: un meraviglioso viaggio tra amiche” inizia il messaggio.

Sincero l’affetto delle “ragazze dei social” Claudia e Azzurra: “Collaborare con te, Paola, non è mai stato solo lavoro: abbiamo condiviso chiacchiere, idee, pensieri e anche sogni”.

“Ci hai chiesto di non essere drammatiche, e non lo saremo. Ma lasciaci dire quanto ti abbiamo ammirata in questi anni e quanto la tua determinazione e la tua forza rimarranno un esempio per noi e per tutti quelli che ti hanno vista attraversare anche questa tempesta come solo tu avresti potuto fare”.

L’affetto dei colleghi

Tra i primi post ad apparire in ricordo di Paola Marella c’è stato quello di Real Time, la rete che, per anni, ha collaborato con l’esperta di design: “Cara Paola, sei stata uno dei volti più amati di Real Time. Non ti dimenticheremo mai!”

Cordoglio anche da parte del wedding planner Enzo Miccio: “Paolina, era così che ti chiamavo affettuosamente e improvvisamente non ci sei più. Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente, elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi, gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere. Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai Paolina mia”.

A Miccio si aggiunge la collega e amica storica Carla Gozzi, che a Marella ha dedicato una toccante lettera. Mentre Csaba Dalla Zorza scrive: “Buon viaggio amica mia, riposa in pace. Mi mancherà incrociarti in bicicletta e fermarsi per un caffè insieme nel tuo bar preferito”.