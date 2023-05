Entra in casa dell'attore Benedict Cumberbatch armato di coltello: voleva darle dare fuoco, condannato

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Attimi di paura per la star del cinema Benedict Cumberbatch e la sua famiglia: un uomo armato di coltello si è introdotto in casa sua e li ha minacciati. L’uomo, un 35enne, si è dichiarato colpevole senza svelare il perché del suo gesto ed è stato condannato.

Il 35enne ha minacciato la famiglia dell’attore

Stando a quanto riporta il Daily Mail, l’attore del Marvel Cinematic Universe e tanti altri noti film e serie tv, è stato suo malgrado protagonista di un assalto alla sua casa sita a nord di Londra. Jack Bissell, chef ora disoccupato, ha fatto vivere a lui, la moglie Sophie Hunter e i tre figli momenti di paura.

Il 35enne si sarebbe introdotto nel giardino di casa scavalcando il cancello, dopo aver divelto il citofono e scavalcato un muro. Armato di coltello, ha poi lanciato alcune minacce verso gli occupanti, gridando: “So che vi siete trasferiti qui, spero che la casa bruci“.

Avrebbe poi lanciato una pianta contro una parete, per poi darsi alla fuga. È stato identificato grazie al DNA rimasto sul citofono e portato a processo. Pochi momenti prima, Bissell avrebbe detto al commesso di un vicino negozio di voler dare fuoco alla casa della star.

Condannato per atti vandalici: per lui solo una multa

Il tabloid britannico racconta che per questi fatti Jack Bissell è stato processato. Lo stesso 35enne si è dichiarato colpevole, senza però fornire spiegazioni sui motivi del gesto.

La corte di Wood Green il 10 maggio scorso ha emesso la sua sentenza, tutto sommato leggera: condannato per atti vandalici, deve pagare una multa da 250 sterline e gli è stato imposto un divieto di avvicinamento a Benedict Cumberbatch e famiglia per almeno tre anni.

“Naturalmente la famiglia è rimasta sconvolta e temeva che questa persona gli avrebbe fatto del male – ha rivelato una fonte vicina all’attore – Non è andato così lontano. Benedict e Sophie hanno passato molte notti insonni a preoccuparsi del fatto che sarebbero stati di nuovo bersagli di un attacco”.

Nel 2018 Benedict Cumberbatch ha sventato una rapina

Bissell era già noto alle forze dell’ordine: nel 2015 era stato fotografato durante un arresto in centro a Londra, mentre protestava in mutande contro l’intervento militare in Siria. Ha inoltre precedenti per furto e tre avvertimenti per reati contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico e per droga.

Benedict Cumberbatch invece si ritrova sulle prime pagine per la seconda volta in pochi anni: nel 2018 aveva fatto notizia per aver sventato una rapina a Londra. È intervenuto per difendere un impiegato di Deliveroo da 4 persone che gli volevano rubare la bici.

Gli aggressori hanno poi tentato di colpirlo, ma lui sarebbe riuscito a difendersi. “Non avevo scelta, dovevo intervenire” ha raccontato poi in un’intervista al The Sun.