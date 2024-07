Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Gialappa’s nella bufera per una battuta sulla depressione di Josip Ilicic. Durante una diretta live su Twitch del match tra Portogallo e Slovenia una freddura del comico Enrique Balbontin ha scatenato un’ondata di indignazione. Ilicic è solo uno dei nomi nella lunga lista di calciatori che hanno dovuto lottare contro la depressione.

La battuta

Ilicic, calciatore 34enne di origine bosniaca, ha combattuto una lunga e dura battaglia contro la depressione che per lui ha avuto effetti invalidanti al punto da impedirgli di scendere in campo in alcune occasioni.

Durante il supplementare Balbontin, pescando in un repertorio di black humor, ha detto la sua:

Su Ilicic, sarebbe bello che dopo aver vinto la depressione, battesse un rigore, lo sbaglia e si suicida.

Le scuse

Poi sono arrivate le scuse: “Era una battuta su Ilicic e gli hai portato pure sfiga”, ha commentato Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band.

“Sono due anni che combatto per evitare che tutte le cose che vengono in mente a te e a quell’altro simpatico idiota di Ceccon vadano in onda”, ha aggiunto il collega Marco Santin.

Fonte foto: IPA

1 luglio 2024, partita Portogallo-Slovenia per gli ottavi di finale della Uefa Europa League: nella foto scattata allo stadio di Francoforte, il portiere del Portogallo Diogo da Costa para il rigore di Josip Ilicic della Slovenia.

Infine ha parlato Enrique Balbontin: “Sono un cog… perché potevo risparmiarmela questa battuta, però vorrei dire che ho coscienza di questo problema, ci sono passato, mio padre ha tentato il suicidio e conosco il tema della depressione. Sono vicino a Ilicic, mi scuso con voi per avervi coinvolto e in generale con tutti quelli che si sono sentiti urtati. Mi asterrò in futuro”.

Il rigore sbagliato

Il match Portogallo-Slovenia è terminato con la lotteria dei rigori. Ilicic si è presentato sul dischetto per calciare ed effettivamente ha sbagliato il tiro. I social sono impazziti: gli utenti, oltre a non avere gradito la battuta di Enrique Balbontin sulla depressione di Ilicic lo hanno accusato di portare sfortuna.

Calciatori e depressione

Oltre a Ilicic, molti altri calciatori sono stati colpiti dalla depressione. Uno di essi è il 38enne Daniel Osvaldo che ha militato in diverse squadre italiane dalla Fiorentina alla Roma, dalla Juventus all’Inter: “Sto facendo un trattamento psichiatrico, prendo medicine, ho una malattia specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze, cado nell’autodistruzione”, ha dichiarato.

Karim Gazzetta, promessa del calcio svizzero, si suicidò gettandosi dall’ottavo piano di un palazzo. Seid Visim, talento giovanile del Milan, si uccise a 20 anni nel 2019. L’argentino Samuel Rebollo si uccise a 20 anni nel 2022.

Robert Enke, portiere e vicecampione d’Europa con la nazionale tedesca nel 2008, si tolse la vita nel 2009 dopo avere combattuto contro la depressione per 6 anni, Andreas Biermann, connazionale di Enke, si arrese nel 2014. Agostino di Bartolomei, ex capitano della Roma, si sparò un colpo di pistola al petto. Prima di uccidersi lasciò un biglietto: “Mi sento chiuso in un buco”.