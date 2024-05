Enrico Mentana lancia la frecciata a Lilli Gruber e chiude il caso La7: precisazioni del direttore a fine Tg

Mentana contro Gruber, caso chiuso. Scoppia la pace a La7 dopo il polverone che aveva travolto la rete per le schermaglie a distanza tra i due giornalisti, fino ad arrivare all’ultimatum del direttore del Tg, chiedendo una presa di posizione dei vertici. Ad annunciarlo durante il Tg è stato lo stesso Mentana, riportando la nota diffusa nel pomeriggio dallo stesso editore, senza però rinunciare alle precisazioni in risposta alle accuse dei ritardi lanciate dalla conduttrice di Otto e mezzo.

Mentana chiude il caso con Gruber

“Parleremo del lieto fine sulle baruffe interne a questa rete” ha annunciato Mentana nelle anticipazioni dell’edizione delle 20 del Tg, per poi tornare sul caso alla fine del telegiornale.

Prima di mettere un punto sulla vicenda dando lettura del comunicato ufficiale di La7 sulla vicenda, già diffuso nel pomeriggio di mercoledì 8 maggio, il direttore non ha però rinunciato a lanciare un ultima frecciata alla collega Lilli Gruber, rispondendo all'”incontinenza” sui tempi di cui era stato accusato: “Abbiamo controllato che non ci fosse lo spot per l’incontinenza prima di riprendere la linea” ha detto tornando dalla pubblicità.

Il direttore del TG La7, Enrico Mentana

Il comunicato di La7

“Lo auspicavamo ieri: La7 ha preso posizione sulle discussioni interne che ci sono state” ha dunque annunciato il giornalista, declamando in diretta la nota. “La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco – si leggeva nel comunicato – Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti, ma non solo” ha detto ancora il giornalista.

“Un’azienda che ha saputo negli anni mantenere e ampliare il livello di occupazione, risanarsi economicamente e diventare un punto di riferimento e di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano – recitava ancora – Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio”.

La precisazione di Mentana sui ritardi del Tg

“Anche se non c’è bisogno della nostra firma sottoscriviamo in pieno e aggiungiamo che ci scusiamo con tutti quelli che possano essersi sentiti toccati negativamente da questa polemica, che è nata però perché siamo stati accusati di qualcosa che non è vero” ha chiosato Enrico Mentana, aggiungendo le sue precisazioni sui ritardi di cui è stato accusato con una stoccata da Lilli Gruber.

"Ho letto ancora oggi da tante parti 'quarto d'ora di sforamento' – ha detto il direttore del Tg La7 – il telegiornale non sfora mai più di 5 minuti e anzi, per quanto riguarda lunedì scorso, ha superato il limite di tempo di 5 minuti in più del lunedì precedente, 2 minuti in più rispetto a quello ancora prima, 3 minuti in più rispetto al 15 aprile e addirittura l'8 aprile è stato esattamente lo stesso tempo di durata e di conclusione del telegiornale".

“È tutto, non c’è altro da aggiungere, non accusiamo nessuno, non vogliamo essere accusati” ha concluso Mentana, augurando infine “buon divertimento” ai telespettatori.