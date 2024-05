La7 interviene nello scontro Enrico Mentana-Lilli Gruber: la reazione del giornalista al comunicato ufficiale

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Lo scontro Enrico Mentana-Lilli Gruber si arricchisce del comunicato ufficiale di La7, rete televisiva per cui lavorano i due conduttori, rispettivamente alla guida del TgLa7 e della trasmissione Otto e mezzo. “Ottimi risultati grazie al contributo di tutti”, si legge nella nota, “non deve mancare il rispetto reciproco” tra colleghi e nei confronti dell’azienda, “punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo” in Italia. “Sottoscrivo”, ha affermato Mentana pubblicando il comunicato su Facebook, dopo aver chiesto nelle scorse ore alla rete di intervenire “altrimenti traggo le conclusioni e le dovute conseguenze“.

La reazione di Enrico Mentana al comunicato ufficiale di La7 sullo scontro con Lilli Gruber

Enrico Mentana ha pubblicato sul suo profilo Facebook il comunicato ufficiale di La7 dopo lo scontro con Lilli Gruber. “Non deve mancare il rispetto” tra colleghi e nei confronti dell’azienda, “eccellenza nel panorama italiano”, si legge nella nota.

“Sottoscrivo”, ha affermato il giornalista e direttore del TgLa7, riportando su Facebook una nota Ansa che riprende le parole del comunicato, arrivato in seguito allo scontro con la collega Lilli Gruber iniziato lunedì 6 maggio.

“La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco“, recita la nota, che aggiunge: “fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti”.

L’azienda, prosegue l’emittente, è “un punto di riferimento di eccellenza nel panorama informativo e culturale italiano. Per questo va preservata e tutelata sempre da parte di tutti noi, che ci lavoriamo quotidianamente con passione e orgoglio”.

Ultimatum a La7 da Enrico Mentana dopo il “mutismo” dell’azienda

Nell’edizione del Tg serale di ieri martedì 7 maggio Enrico Mentana aveva lanciato un ultimatum a La7, accusata di “mutismo” dal conduttore, che aveva minacciato “conseguenze” se la rete non si fosse espressa sulla vicenda.

Nel corso del telegiornale delle 20 Mentana ha infatti accusato Gruber di “parole sgradevoli e offensive”, imputando all’azienda un atteggiamento di “mutismo” sulla questione iniziata il giorno prima per un ritardo.

“Domani vedrò se ci sarà qualcosa: se no, ne trarrò le dirette conseguenze” aveva concluso Mentana, alimentando i rumors sulla possibilità che il giornalista possa lasciare La7 per un nuovo progetto, magari sul Nove.

Cosa è successo tra Lilli Gruber e Enrico Mentana

Nel corso della puntata di Otto e mezzo di lunedì 6 maggio la conduttrice Lilli Gruber aveva polemizzato contro il direttore del TgLa7 Enrico Mentana per lo sforamento di orario nella conclusione del telegiornale.

“L’incontinenza è una brutta cosa”, aveva detto Gruber dopo il ritardo dell’inizio della sua trasmissione, con Mentana che aveva risposto: “Giudizio grevemente sprezzante“.

L’ultimatum del conduttore è arrivato 24 ore dopo: “In 14 anni di questo telegiornale non ho mai offeso direttamente nessuno: gradirei reciprocità a questo riguardo”.