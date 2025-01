Emissione Btp Più dedicato ai piccoli risparmiatori, cosa c'è da sapere sul nuovo prodotto del Tesoro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un nuovo titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. Sulla scia del successo del Btp Valore, il ministero dell’Economia ha annunciato l’emissione di Btp Più: un buono del Tesoro della durata di otto anni e cedole fisse pagate ogni tre mesi, con piccole differenze rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato per le famiglie che vogliono investire sul debito pubblico italiano.

L’emissione dei Btp Più

L’emissione dei Btp Più è programmata dal 17 e al 21 febbraio, a meno di chiusura anticipata in caso di elevato numero di richieste. Il rendimento minimo garantito sarà comunicato il 14 febbraio, ma per conoscere quello definitivo si dovrà aspettare la fine del collocamento.

Chi acquisterà il titolo durante la fase di emissione, e dunque non successivamente dal mercato, potrà usufruire di una delle novità maggiori di questo bond, la possibilità di uscita anticipata dopo quattro anni, con il rimborso totale del capitale investito.

Il rimborso anticipato

L’opzione di rimborso anticipato è consentita ai risparmiatori che mantengono il possesso del buono fino alla scadenza del primo periodo, a inizio del 2029.

Come per il Btp Valore, infatti, anche per il nuovo prodotto è previsto un meccanismo cosiddetto di “step-up”, con tassi prefissati e crescenti nel tempo secondo la formula 4+4, con rendimenti superiori negli ultimi quattro anni.

A differenza degli altri prodotti della stessa famiglia rivolti al mercato retail, mancherà in questo caso il premio fedeltà a chi conserva il titolo fino alla scadenza, che però potrà beneficiare di cedole più ricche secondo il funzionamento stesso dello “step-up”.

Cosa sapere

Per il Btp Più sono fissati investimenti minimi da lotti di mille euro. Anche in questo caso la tassazione è agevolata al 12,5%, è prevista l’esenzione dalle imposte di successione e, secondo quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2024, il titolo è escluso dal calcolo Isee fino a 50 mila euro.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma Mot (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso tre banche dealers: Banca Monte dei Paschi di Siena, Intesa Sanpaolo e UniCredit.