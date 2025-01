Emis Killa si ritira da Sanremo, cosa dice il regolamento dalla possibile sostituzione al risarcimento danni

È ufficiale: Emis Killa non salirà sul palco di Sanremo. L’annuncio è stato fatto dallo stesso rapper dopo avere appreso dai giornali di essere stato indagato per associazione a delinquere nell’inchiesta “Doppia curva”. In accordo con il regolamento del Festival di Sanremo, la Rai e il direttore artistico Carlo Conti hanno scelto di non sostituire il rapper: Sanremo 2025 avrà 29 cantanti e non più 30.

Emis Killa via da Sanremo

L’annuncio di Emis Killa è arrivato tramite un messaggio pubblicato via social in cui il cantante ha scelto di mantenere i toni bassi.

Emis Killa ha espresso gratitudine per Carlo Conti, augurandosi che con il suo passo indietro la “magistratura possa lavorare in serenità senza polemiche o pressioni e circhi mediatici”.

Il regolamento di Sanremo

Le “Disposizioni generali e finali” del regolamento di Sanremo 2025 stabiliscono i criteri con cui affrontare i ritiri e le defezioni dei cantanti. Il testo stabilisce che gli artisti

non potranno ritirarsi prima e/o durante lo svolgimento di Sanremo 2025, salvi i casi di necessità e di forza maggiore.

E ancora:

In tutti i casi di defezione o di esclusione, determinate da qualsiasi motivo, e fatto salvo il diritto della Rai al risarcimento dei danni, anche d’immagine, il Direttore Artistico avrà la facoltà, valutate le circostanze del caso e in accordo con Rai, di scegliere e invitare – a proprio insindacabile giudizio – un altro Artista con relativa canzone nuova (secondo i criteri regolamentari indicati precedentemente) o di non procedere ad alcuna sostituzione.

Le scelte di Carlo Conti e della Rai

Essendo del tutto opinabili le fattispecie relative ai “casi di necessità” e di “forza maggiore”, relativamente al caso in questione, per Emis Killa tutto si gioca sulle prossime mosse della Rai.

È già stato confermato dalla Rai che i cantanti in gara al 75° Festival di Sanremo saranno 29 e non più 30. Emis Killa non verrà sostituito e salta così anche l’esibizione di Lazza e Laura Marzadori, che durante la serata cover avrebbero dovuto cantare “100 Messaggi” insieme al rapper.

Ma resta da vedere se in sede legale i vertici Rai sceglieranno di accogliere con favore la defezione di Emis Killa, volta a tenere bassi i toni, oppure se faranno valere la richiesta di risarcimento danni.