Elsa Fornero e la gaffe sulle elezioni Usa e Donald Trump: "Sarei terrorizzata se Biden diventasse presidente"

Ci siamo, il grande giorno delle elezioni Usa è arrivato: i cittadini americani dovranno decidere nelle prossime ore chi guiderà il Paese: Donald Trump o Kamala Harris? Il voto negli States è seguito in tutto il mondo e se ne sta parlando ovunque. Il tema è stato trattato anche a Tagadà, la trasmissione condotta da Tiziana Panella su La7. Qui è intervenuta Elsa Fornero che ha commesso una gaffe, scambiando il tycoon per Joe Biden.

Elezioni Usa, Elsa Fornero scambia Joe Biden per Donald Trump

“Chi può danneggiare di più l’Italia? Io non ho dubbi che la persona potenzialmente pericolosa, e non solo per l’Italia, sia Trump”. Così Elsa Fornero nel rispondere alla domanda posta da Tiziana Panella.

“Mi pare che l’America – ha aggiunto – si stia faticosamente allontanando da un presidente che accusa di essere non più lucido Biden che nel complesso è stato un buon presidente, anzitutto sul piano economico“.

A questo punto è arrivato lo scivolone: “Trump mi sembra decisamente meno lucido di Biden e potenzialmente pericoloso per la sua instabilità. Io non vedo stabilità in un presidente di quel tipo. Se fossi americana, non avrei dubbi per chi votare, ma sarei terrorizzata dall’idea che Biden possa diventare il presidente degli Stati Uniti”. Biden? Ovviamente l’ex ministra del governo Monti intendeva dire Trump. Ha fatto un po’di confusione.

Trump sostiene che l’Europa “ruba agli americani”: l’opinione di Elsa Fornero

Fornero ha proseguito il suo discorso, ricordando che Trump, di recente, ha dichiarato che “l’Europa ruba agli americani”. Secondo l’ex ministra trattasi di posizioni che, laddove vincesse il tycoon, potrebbero portare a un drastico allontanamento dell’America dal Vecchio Continente.

“È una tendenza in atto già da tempo perché il fulcro degli interessi americani si sta spostando verso l’Asia“, ha aggiunto l’economista. Inoltre ha spiegato che qualche anno fa ha partecipato a un seminario internazionale in America ed ha notato che c’erano soltanto due europei e che “l’interesse per l’Europa era lontano, sfumato”.

“L’Europa – ha concluso Fornero – è vista molto lontana dagli Stati Uniti: questo con Trump avrebbe una drastica accelerazione, noi non saremmo un partner a cui l’America guarda con un interesse storicamente fondato, ma una parte del mondo da guardare come tante altre”.

Elezioni Usa: chi vincerà?

Secondo gli ultimi sondaggi, si profilerà un serrato testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump. Le ultime rilevazioni danno leggermente in testa il candidato repubblicano, ma, per gli analisti, non è da escludere qualsiasi tipo di scenario.

Come al solito la partita si giocherà nei cosiddetti Swing States, ossia in quegli Stati in cui Trump e Harris se contenderanno il trionfo sul filo di lana.