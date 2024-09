Elon Musk, post choc su X: "Nessuno sta cercando di assassinare Biden o Kamala", la risposta della Casa Bianca

Sale di nuovo l’allerta sulla sicurezza dei candidati alla Casa Bianca. Nelle scorse ore Donald Trump stava giocando a golf quando la canna di un fucile d’assalto AK-47 è spuntata da un cespuglio. Il tycoon, ha spiegato Steven Cheung (direttore della comunicazione della campagna elettorale dell’imprenditore) “è rimasto illeso dopo che alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati vicino a lui”. I fatti si sono svolti a West Palm Beach, in Florida. Dopo che è stata divulgata la notizia, Elon Musk ha pubblicato un post alquanto controverso su X.

Elon Musk, il tweet su Biden e Kamala Harris: la replica della Casa Bianca

“Perché vogliono uccidere Donald Trump? E nessuno sta nemmeno cercando di assassinare Biden/Kamala?”. Questo il tweet di Musk, con tanto di emoticon perplessa. Il ‘cinguettio’ ha generato diverse critiche e una replica della Casa Bianca.

“Come hanno affermato il presidente Biden e la vicepresidente Harris dopo le inquietanti notizie di ieri, ‘non c’è posto per la violenza politica o per qualsiasi violenza nel nostro Paese‘ e ‘dobbiamo tutti fare la nostra parte per garantire che questo incidente non porti ad altra violenza'”. Così il vice portavoce della Casa Bianca, Andrew Bates, nel condannare il post di Musk.

Fonte foto: ANSA Elon Musk

Musk parla di scherzo: “Ho imparato una lezione…”

Il fondatore di Space X ha rimosso il suo tweet, affermando che ha voluto solamente fare uno scherzo.

“Beh, una lezione che ho imparato è che solo perché dico qualcosa a un gruppo e loro ridono non significa che sarà così esilarante come post su X”, ha scritto Musk dopo aver cancellato il ‘cinguettio’ su Harris e Biden.

“Si scopre – ha aggiunto – che le battute sono MOLTO meno divertenti se le persone non conoscono il contesto”.

Lo studioso Jon Lewis: Ultimo esempio di incitamento di destra”

“Quello che più mi preoccupa di questo post è il modo in cui potrebbe andare ad alimentare le minacce estremiste negli Stati Uniti”, ha commentato lungo le colonne di Wired Jon Lewis, ricercatore al Program on Extremism della George Washington University.

Il post è “solo l’ultimo esempio di incitamento di destra che è diventato mainstream in modo preoccupante negli ultimi anni”, ha aggiunto il ricercatore.

Secondo Lewis “la retorica della guerra culturale e del razzismo appena velato” dà forza agli “estremisti” che “aspettano la giustificazione per ricorrere alla violenza e una retorica come questa fornisce la scusa perfetta”.