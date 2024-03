Elon Musk e la ketamina prescritta dal medico "nell'interesse degli investitori": chi lavora con lui ha paura

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Secondo Elon Musk il suo uso della ketamina, prescritta periodicamente dal medico, “è nel miglior interesse degli investitori” di Tesla e Space X. Ma il fatto, assieme al presunto uso di altre droghe, anche illegali, continua a preoccupare manager e dirigenti delle aziende che fanno capo all’uomo più ricco del mondo.

Elon Musk: uso di ketamina “nell’interesse degli investitori”

Elon Musk ha una ricetta medica per la ketamina, un farmaco anestetico che assume per combattere la depressione.

In una intervista al giornalista americano Don Lemon, ex conduttore della Cnn, l’uomo più ricco del mondo afferma che l’uso di ketamina “è nel miglior interesse degli investitori” di Tesla e delle altre società di cui è alla guida.

Musk spiega che quello che conta per Wall Street è “l’esecuzione. Quindi dal punto di vista degli investitori, se sto prendendo qualcosa dovrei continuare a farlo”.

L’intervista con Don Lemon e lo show cancellato

L’intervista con Elon Musk è stata pubblicata da Don Lemon su YouTube e avrebbe dovuto essere il primo episodio del The Don Lemon Show, il nuovo talk show del giornalista su X (l’ex Twitter).

Lemon era stato licenziato dalla Cnn lo scorso aprile, a seguito di alcune controversie interne. Musk gli aveva poi offerto di portare il suo show su X e l’intesa era stata annunciata nel gennaio scorso.

Fonte foto: ANSA

Poi alcuni giorni fa, a sorpresa, è arrivata la retromarcia da parte della piattaforma social: niente accordo e stop al talk show.

Lemon ha affermato che sarebbe stata l’intervista a far arrabbiare Musk e ha così diffuso la chiacchierata realizzata con il fondatore di Tesla, spiegando di non sapere cosa sia andato storto.

Musk e le droghe, chi lavora con lui ha paura

Nei mesi scorsi il Wall Street Journal aveva riportato che i manager di Tesla, SpaceX e delle altre società dell’impero di Elon Musk sono preoccupati per l’uso di droghe da parte del miliardario.

Oltre alla ketamina, Elon Musk ha ammesso pubblicamente di fumare marijuana. Ma stando alle indiscrezioni, le preoccupazioni di chi lavora con lui riguardano l’uso di numerose altre sostanze e droghe illegali.

Musk farebbe uso di cocaina, ecstasy, lsd e funghi allucinogeni durante le tante feste esclusive a cui partecipa in giro per il mondo, spesso con accordi di non divulgazione.

Secondo il quotidiano americano, top manager e dirigenti delle sue aziende sarebbero molto preoccupati per Elon Musk, per la sua incolumità fisica e per le possibili ricadute sul suo impero economico.

I rischi riguardano la tenuta delle aziende qualora il comportamento di Musk diventasse fuori controllo e la perdita dei ricchi contratti governativi in essere, dato che la Nasa, il Pentagono e le altre agenzie federali Usa hanno regole molto ferree sull’uso delle droghe. Il miliardario aveva risposto di aver sempre superato tutti i test antidroga.