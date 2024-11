Elon Musk attacca la magistratura e anche Silvia Albano lascia X, la giudice dei migranti si unisce alla fuga

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Prosegue la polemica fra Elon Musk e la magistratura italiana dopo il plateale invito ai giudici “ad andarsene”: al magnate è arrivata una risposta chiara da Silvia Albano, membro della sezione immigrazione del tribunale di Roma, che lo ha preso in parola disattivando il proprio account su X. Albano, presidente di Magistratura Democratica, aveva preso parte alla liberazione del primo gruppo di migranti coinvolti nel trasferimento in Albania.

Musk attacca la magistratura italiana: la risposta

Com’è ormai noto, all’indomani della decisione del tribunale civile di Roma di trasferire alla Corte di giustizia europea il caso dei migranti portati in Albania, Elon Musk aveva lanciato una provocazione sul suo social X.

“I giudici devono andarsene” aveva detto il magnate senza giri di parole, suscitando anche la reazione piccata del presidente Mattarella.

Fonte foto: ANSA

Elon Musk e il suo schieramento al fianco di Donald Trump hanno provocato una fuga da X

A sorpresa, una giudice ha interpretato l’invito di Musk in modo letterale, almeno per quel che riguarda la presenza sui social.

Il ruolo di Silvia Albano sul caso migranti in Albania

Il gesto simbolico è arrivato da Silvia Albano, giudice del tribunale di Roma e figura di rilievo in Magistratura Democratica, che ha cancellato il proprio account sulla piattaforma social media, postando una semplice parola: “Fatto”, in risposta alla richiesta di Musk.

Dopo aver emesso una prima sentenza, insieme ad altri cinque colleghi, che aveva disposto il rilascio di un gruppo di dodici migranti arrivati a Shengjin con la nave Libra, la giudice ha iniziato a ricevere minacce di morte sia sui social che via e-mail.

Per questa ragione, Albano è ora sottoposta a misure di protezione, mentre la procura di Perugia ha avviato un’indagine per minacce aggravate.

Chi è Silvia Albano

La giudice, 63 anni, è una figura di spicco nel tribunale di Roma e presidente di Magistratura Democratica, considerata una corrente di sinistra. Specializzata in diritto dell’immigrazione, Albano ha criticato le politiche del governo Meloni sui Centri di permanenza per rimpatri (Cpr) in Albania, definendole una violazione dei diritti umani.

Nota anche per aver sostenuto la collega Iolanda Apostolico in un caso simile, Albano difende il principio che, in presenza di conflitti tra normative italiane ed europee, i giudici debbano privilegiare le norme sovranazionali. La sua posizione ha attirato critiche dal governo, che considera alcune sue sentenze come ideologicamente orientate.

La fuga da X a causa di Elon Musk

Lo schieramento di Elon Musk con il governo di Trump e i suoi post controversi su X hanno comunque innescato una fuga generalizzata dalla piattaforma. Fra i casi più eclatanti quello del Guardian, che ha spiegato l’abbandono di X per via dei “contenuti inquietanti” come teorie complottiste e razzismo.

Anche i fan di Taylor Swift, attaccata da Trump con “deepfake” su Truth, stanno migrando verso Bluesky, il social lanciato da Jack Dorsey nel 2019.

In Italia, artisti come Francesco Guccini, Piero Pelù ed Elio e le Storie Tese hanno chiuso i loro account, una folta schiera a cui si aggiunge ora anche la giudice Silvia Albano.