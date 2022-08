Elon Musk annuncia: "Compro il Manchester United". Poi chiarisce, ma il tweet è un caso

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Non è nuovo Elon Musk ad “annunci-bomba” su ‘Twitter’. L’amministratore delegato di Tesla e Space X, nelle ultime ore, è tornato al centro dell’attenzione con un nuovo tweet, in cui ha annunciato l’intenzione di acquistare il Manchester United.

Il Manchester United è uno storico club della Premier League (la massima lega di calcio inglese), attualmente all’ultimo posto in classifica in campionato con 0 punti conquistati nelle prime 2 giornate della stagione calcistica 2022/2023.

Elon Musk e l’acquisto del Manchester United: l’annuncio

Nella notte italiana tra martedì 16 e mercoledì 17 agosto, Elon Musk ha scosso il mondo di ‘Twitter’ con un annuncio inatteso: “Compro il Manchester United, siete i benvenuti”.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Il chiarimento di Elon Musk sul Manchester United

Come prevedibile, immediatamente il tweet di Elon Musk sul Manchester United è diventato virale, facendo il giro del web (oltre 500mila i “mi piace” e più di 45mila le condivisioni del post in circa 8 ore).

Interpellati sulla questione dall”Afp’, né la società Tesla né la dirigenza del Manchester United, club attualmente controllato dalla famiglia Glazer, hanno rilasciato commenti.

Ci ha pensato poi lo stesso Elon Musk a chiarire le sue parole, rispondendo a un utente che gli ha chiesto: “Sei serio?”. L’imprenditore ha replicato: “No, è uno scherzo che dura da molto su ‘Twitter’. Non comprerò nessun club sportivo“.

Lo stesso Elon Musk ha poi ironicamente chiarito, in un successivo messaggio, un altro suo tweet che, nelle scorse settimane, era diventato virale: “E non comprerò la Coca-Cola per rimetterci la cocaina, nonostante l’enorme popolarità di una mossa simile”.

Elon Musk e la trattativa per l’acquisto di Twitter

Se l’annuncio dell’acquisto del Manchester United era solo uno scherzo, lo stesso non può dirsi per l’intenzione di Elon Musk di acquistare ‘Twitter’.

La trattativa per l’acquisizione del social network, valutato 44 miliardi di dollari, si è arenata dopo essere stata a un passo dalla chiusura.

Come riportato dall’agenzia ‘Reuters’ nelle scorse ore, i giudici hanno ordinato a ‘Twitter’ di fornire a Elon Musk i documenti di un ex dirigente che, stando a Musk, ha rivestito un ruolo chiave nel calcolo della quantità di account falsi presenti sulla piattaforma, un fattore diventato centrale nell’affare.