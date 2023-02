Elly Schlein strega Alessandra Mussolini dopo la vittoria alle Primarie Pd: parla l'esponente di Forza Italia

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

La vittoria di Elly Schlein alle primarie del Partito Democratico ha convinto anche Alessandea Mussolini. Dalle prime ore di lunedì 27 febbraio il PD ha una nuova segretaria, per la prima volta nella storia una donna, che nel corso delle elezioni ha superato il candidato Stefano Bonaccini.

Cos’ha detto Alessandra Mussolini su Elly Schlein

L’eurodeputata di Forza Italia Alessandra Mussolini ha commentato la vittoria di Elly Schlein ai microfoni dell”Ansa’.

Le sue parole: “Per me la vittoria di Elly Schlein non è sicuramente una sorpresa perché pur da posizioni differenti l’ho sempre riconosciuta come persona seria e competente ed è riuscita a coinvolgere una comunità che va anche al di là della politica”.

Fonte foto: ANSA

Infine: “Sono molto contenta e le faccio tanti auguri di buon lavoro”.

I commenti degli altri politici

Tra i politici che hanno commentato il risultato di Elly Schlein, Matteo Salvini sui social ha augurato buon lavoro alla nuova segretaria del PD e ha chiesto ai suoi follower: “Secondo voi, per il PD e per l’Italia, cambia qualcosa?”.

Subito dopo la vittoria, Enrico Letta ha mandato un messaggio di buon auspicio alla nuova segretaria: “Riuscirà laddove io non ce l’ho fatta”.

Anche Giuseppe Conte ha commentato i risultati delle elezioni primarie del PD. Sui social ha scritto queste parole: “Gli elettori PD hanno chiesto un cambiamento rispetto a chi ha barattato le misure del Conte 2 su lavoro, ambiente, povertà, sostegno a imprese e ceto medio con la vuota agenda Draghi. Su questi temi noi abbiamo già da tempo progetti chiari”.

Il dissenso dei Pro Vita & Famiglia

Parole ben lontane dall’encomio, tuttavia, arrivano dall’associazione onlus Pro Vita & Famiglia, che su Twitter ha pubblicato una serie di accuse nei confronti della nuova segretaria dei dem.

Il tweet: “Con Elly Schlein Segretaria/e/i/o/u, il Partito Democratico si assesta definitivamente su posizioni di abortismo sfrenato, ideologia genderfluid radicale, ecologismo anti-umano, droga libera e guerra alla Libertà Educativa delle famiglie. Le impediremo di distruggere l’Italia”.

Il primo discorso di Elly Schlein da segretaria del PD

Pochi istanti dopo la sua elezione, Elly Schlein ha parlato agli elettori con un discorso motivazionale.

Le sue parole: “Vi sono immensamente grata perché insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Il popolo democratico è vivo, c’è ed è pronto a rialzarsi, con un mandato chiaro a cambiare”.

Infine, il riferimento al governo Meloni: “Saremo un bel problema per il governo di Giorgia Meloni, a difesa dell’Italia che fa più fatica, dei poveri che il governo colpisce e non vuole vedere”.