Elly Schlein canta con J-Ax al concerto degli Articolo 31, il rap della segretaria del Pd sul palco: il video

A gran sorpresa, durante lo show degli Articolo 31 sul palco del Forum di Assago è salita Elly Schlein e ha duettato con J-Ax. La segretaria del Partito Democratico è entrata sulle note di Così Com’è, title track del disco uscito nel 1996 e portatore di altre hit memorabili come Tranqi Funky, Il Funkytarro, 2030 e Così e Cosà.

Un ingresso certamente inaspettato, ma non solo per l’apparizione in sé. Elly Schlein ha sfoggiato un flow degno di una mistress of ceremony, reggendo sulla velocità della metrica di Alessandro Aleotti (questo il nome di battesimo del frontman degli Articolo 31). Oltretutto, ha saputo sostenere il palco gesticolando e avvicinandosi con convinzione al pubblico presente.

Va detto che gli Articolo 31, nel disco Protomaranza uscito nel 2024, hanno inserito l’estratto di un discorso di Elly Schlein nell’introduzione del brano Libertario Surf. Si tratta dell’intervento della segretaria dem a Roma, in piazza del Popolo, il 23 settembre 2022. In quell’occasione Schlein ha detto: “Sono una donna, amo un’altra donna e non sono una madre. Ma non per questo sono meno donna”, in risposta allo storico discorso di Giorgia Meloni.

Con l’arrivo di Elly Schlein sul palco degli Articolo 31 del Forum di Assago si chiude un cerchio. J-Ax, in occasione dell’uscita di Protomaranza, aveva detto al Corriere della sera: “È una nostra fan, è venuta pure al nostro concerto, ricambiata: credo in lei, non nella sua parte politica”.