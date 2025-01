Elisabetta Canalis racconta gli incendi a Los Angeles: "Mi ha colpito Arnold Schwarzenegger"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Proseguono gli incendi che, ormai da settimane, stanno devastando la città di Los Angeles. I più colpiti sono i quartieri abitati da vip e imprenditori e sono numerose le celebrità che hanno visto la propria villa distrutta dalle fiamme. Più fortunata è Elisabetta Canalis: la sua casa è salva, seppur la paura resta. La testimonianza della showgirl.

Il racconto di Elisabetta Canalis

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Elisabetta Canalis ha raccontato della paura provata per gli incendi che hanno colpito Los Angeles, città in cui vive con la famiglia.

Allo scoppiare del primo incendio, la showgirl si trovava fuori casa: “All’improvviso ho visto una nube di fumo che si alzava all’orizzonte”.

La casa in cui Canalis vive con il compagno Georgian Cimpeanu e la figlia Skyler, 9 anni, è scampata alle fiamme: “Per fortuna io abito in una zona con pochi alberi, quindi più sicura. Si trova a metà strada tra i due incendi più grossi”.

Le fiamme, però, non sono l’unico pericolo: “Il problema più grosso era il fumo nell’aria: ci hanno ordinato di tenere chiuse le finestre e non accendere aria condizionata o riscaldamento per non fare entrare sostanze nocive. E anche di bollire l’acqua prima di usarla”.

Inoltre, spiega Canalis, nei giorni successivi allo scoppiare degli incendi, “c’erano blackout elettrici dovuti alla caduta di tralicci”.

Anche Arnold Schwarzenegger perde la casa

Se Elisabetta Canalis e il compagno sono stati fortunati, lo stesso non si può dire di molti altri.

“La mia amica Karrie ha perso la casa dove era nata sua figlia” racconta la showgirl, “anche la casa del mio ex marito Brian Perri è a rischio”.

A colpire Canalis il caso di Arnold Schwarzenegger, attore ed ex governatore della California, bloccato dai sistemi di sicurezza “non è potuto neanche tornare nella sua casa per proteggere le cose preziose”.

Gli incendi a Los Angeles

Non sono soltanto i facoltosi vip, però, a essere stati colpiti dagli incendi, così come sottolineato dalla stessa Canalis: “Meglio parlare delle persone normali. Stiamo parlando di un’emergenza, una grande tragedia”.

Le stime affermano che gli incendi che a partire dal 9 gennaio hanno colpito Los Angeles, hanno distrutto oltre 16mila edifici.

Gli sfollati sono più di 130 mila e tra le vittime accertate si contano 28 morti, 17 dei quali abitanti in un quartiere dove gli ordini di evacuazione sono arrivati ore dopo rispetto altre parti della città.