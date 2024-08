Elicottero si schianta sull'hotel Hilton di Cairns in Australia: morto il pilota, centinaia di ospiti evacuati

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un tragico incidente ha scosso la città turistica di Cairns, nel nord-est dell’Australia, nelle prime ore di lunedì 12 agosto. Un elicottero si è schiantato sul tetto dell’hotel DoubleTree by Hilton, causando la morte del pilota e l’evacuazione immediata di centinaia di ospiti. L’incidente non è privo di dubbi, specialmente perché il volo dell’elicottero non era autorizzato. Le autorità locali stanno indagando per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Elicottero cade su hotel Hilton

L’incidente è avvenuto intorno alle 2:00 del mattino, quando il velivolo, un elicottero bimotore, si è schiantato sul tetto dell’hotel, innescando un incendio che ha costretto all’evacuazione immediata di centinaia di ospiti.

La collisione ha causato un’enorme nube di fumo che si è diffusa rapidamente nell’aria, creando panico tra i residenti e i turisti presenti nell’edificio. I primi soccorritori sono intervenuti rapidamente, mettendo in sicurezza l’area e iniziando le operazioni di evacuazione.

Fonte foto: ANSA Elicottero cade su un hotel Hilton in Australia durante la notte: morto solo il pilota

Nonostante la gravità dell’incidente, solo due ospiti dell’hotel hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale, dove sono stati dichiarati fuori pericolo.

Indagini in corso sulla cause

Le autorità di Queensland hanno avviato un’indagine approfondita sull’incidente. La polizia ha confermato che il volo dell’elicottero era “non autorizzato” e ha aperto un’inchiesta per determinare come il pilota sia riuscito a prendere il controllo del velivolo.

La compagnia proprietaria dell’elicottero, Nautilus Aviation, ha dichiarato che il volo non era stato approvato e che collaborerà con la polizia e l’Australian Transport Safety Bureau per chiarire i fatti.

Il Capo Commissario dell’Australian Transport Safety Bureau, Angus Mitchell, ha inoltre sottolineato che al momento dell’incidente le condizioni di visibilità erano scarse, un elemento che potrebbe aver contribuito alla tragedia.

Bilancio dell’incidente

L’incidente sta sollevando diverse preoccupazioni (soprattutto dopo l’attenzione ricevuta dall’aereo caduto in Brasile), non solo per la sicurezza aerea, ma anche per la gestione degli spazi aeroportuali. Perché un volo non autorizzato è riuscito a proseguire fino allo schianto?

Shane Holmes, capo sovrintendente della polizia del Queensland, ha parlato di “fortuna pura” riferendosi al fatto che non ci siano state altre vittime. Il bilancio è in generale positivo, anche se è morto un uomo. Hilton ha rilasciato una dichiarazione in cui ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del pilota e ha ringraziato le autorità per la loro rapida risposta.

L’hotel è stato temporaneamente chiuso per permettere ulteriori verifiche strutturali e garantire la sicurezza dei futuri ospiti.