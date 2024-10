Elezioni Regionali Liguria, candidati Bucci e Orlando al seggio e scatta l'appello social: messaggio sul voto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sono aperti i seggi per le elezioni Regionali in Liguria, con i principali candidati Andrea Orlando (censtrosinistra) e Marco Bucci (centrodestra) che hanno già votato. Diversi gli appelli, anche sui social, per incitare i cittadini a recarsi alle urne.

Le elezioni Regionali in Liguria

Dalle ore 7 di questa mattina – domenica 27 ottobre 2024 – sono aperti in tutta la Liguria i seggi per le elezioni Regionali, che chiuderanno alle 23:00 di oggi per poi riaprire alle 7 di domani, lunedì 28 ottobre, e chiudere definitivamente alle ore 15.

Nove i candidati per il ruolo di presidente della Regione Liguria: Marco Bucci (centrodestra), Andrea Orlando (centrosinistra), Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord), Davide Felice (Forza del Popolo), Marco Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione), Nicola Rollando (Per l’Alternativa), Alessandro Rosson (Indipendenza), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare)

Fonte foto: ANSA Marco Bucci, candidato alle elezioni Regionali in Liguria, al voto in un seggio di Genova

Si vota ovviamente anche per i candidati consiglieri, che 570 divisi tra 20 liste (a Genova, mentre a Imperia, Savona e La Spezia sono 19). 1.348.601 i cittadini residenti chiamati a votare, mentre alcuni dei candidati si sono già presentati alle urne per esprimere le loro preferenze.

Marco Bucci alle urne

Il candidato del centrodestra, il sindaco di Genova Marco Bucci, si è recato a votare nel seggio dell’istituto scolastico di piazza Santa Maria in Via Lata, nel capoluogo ligure.

Dopo il voto, Bucci postato una sua foto e ha lanciato un appello ai suoi concittadini via social: “Oggi e domani decidiamo chi amministrerà la nostra Liguria. Votare è un’espressione di democrazia e libertà, ogni voto può fare la differenza”.

Per Bucci, votare “è un diritto che va esercitato perché ognuno di noi conta! Io l’ho già fatto, non rinunciate a scegliere il vostro futuro. Buon voto Liguria!” ha poi concluso il candidato.

Il voto di Andrea Orlando

Anche Andrea Orlando (ex ministro dell’Ambiente con Letta, ministro della Giustizia con Renzi e Gentiloni e ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con Draghi) ha votato nella mattinata di oggi, recandosi alla scuola Adriana Revere in via Monteverde, a La Spezia.

Una volta uscito dal seggio, come riportato da Ansa, il candidato ha voluto fare “un ringraziamento a tutte le persone che in condizioni di difficoltà hanno consentito lo svolgimento del voto quindi ai rappresentanti di lista, agli scrutatori, ai presidenti, alle forze dell’ordine e al personale dedicato delle amministrazioni pubbliche che in questi giorni consentono un esercizio fondamentale come quello del voto”.

“Vorrei in queste ore manifestare la vicinanza a tutte le persone e alle popolazioni colpite in queste giornate dal maltempo” ha poi continuato Orlando, facendo riferimento alle difficili condizioni climatiche che imperversano sulla Liguria.

“Un pensiero particolare alla vicenda di Arenzano e un ringraziamento a tutti coloro che hanno operato per prestare i soccorsi per consentire che una vicenda, ancora una volta, che vede la nostra regione in difficoltà, non avesse effetti ancora più gravi” ha poi concluso il candidato.