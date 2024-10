Elezioni Regionali in Liguria, Marco Bucci contro Report e Sigfrido Ranucci: cosa c'è dietro l'attacco

Sono ormai imminenti le elezioni Regionali in Liguria. I cittadini potranno votare domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Nelle scorse ore, a Genova, il candidato del centrodestra Marco Bucci ha attaccato Report, trasmissione di Rai Tre condotta dal giornalista Sigfrido Ranucci.

Elezioni Regionali Liguria, Marco Bucci contro Report e Sigfrido Ranucci

Ranucci, nelle scorse ore, ha fatto sapere che Report, nella puntata di domenica 28 ottobre – quindi a urne aperte – manderà in onda un servizio sull’inchiesta che vede protagonista Giovanni Toti, ex governatore di centrodestra della Liguria.

Bucci, a proposito della scelta del programma Rai, ha dichiarato che “dal punto di vista delle elezioni” non è “assolutamente preoccupato”. Subito dopo, a margine di un appuntamento di campagna elettorale della Lega a Sestri Ponente, ha tuonato: “Sono un po’ disgustato da questo modo di fare che non è tipico di come dovrebbero essere le democrazie: quando c’è il silenzio, c’è il silenzio”.

Fonte foto: ANSA Il giornalista Sigfrido Ranucci

Report, inoltre, dovrebbe trasmettere anche passaggi di intercettazioni con protagonista lo stesso Bucci che non risulta indagato.

Bucci tira in mezzo Andrea Orlando sul caso Report

“Dal momento che io non posso fare nulla perché ho un interesse nel dire ‘state zitti, non parlate’ – ha aggiunto Bucci – sarebbe stato bello che fosse stato il mio avversario, cioè Andrea Orlando, a dire: ‘Queste cose non mi servono per vincere, io vinco in maniera leale e corretta'”.

A proposito di Orlando, di recente è intervenuto nella trasmissione radiofonica Un giorno da pecora, affermando che sente che vincerà sul filo di lana. “Finirà 51% a 47%”, ha chiosato il candidato del centrosinistra.

Pronta la replica di Bucci: “Numeri non ne do. So soltanto che il povero Orlando sarà smentito, punto e basta. Pazienza per lui”.

Attesa per il voto in Liguria, Bucci: “Un’elezione è sempre bella”

Le elezioni liguri sono molto attese. Per il candidato del centrodestra non un male “perché i riflettori per la Liguria fanno bene a tutto il sistema: si parla della Liguria a livello nazionale, con un’importanza maggiore rispetto al nostro numero molto piccolo di abitanti”.

Per Bucci, il fatto che i media si interessino molto alle elezioni è una coda positiva perché significa “che noi liguri siamo alla ribalta non solo per le tragedie come in passato, ma anche per le cose belle”.

“Un’elezione è sempre una cosa bella, anche se tendono a dipingermi come criminale, cretino, come ha fatto Orlando”, ha concluso Bucci.