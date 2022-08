Elezioni politiche, liste candidati di Fratelli d'Italia: tutti gli ex berlusconiani "passati" alla Meloni

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Fedelissimi e new entry, con un passato berlusconiano. Giorgia Meloni ha scelto i candidati per le elezioni politiche del 25 settembre, raccogliendo sotto il cappello di Fratelli d’Italia, il partito favorito, vecchie conoscenze azzurre. Insomma, non sono mancate le sorprese: ecco tutti i nomi.

Dove si è candidata Giorgia Meloni

Giorgia Meloni si è candidata alla Camera come capolista nei collegi plurinominali nel Lazio, in Lombardia, in Puglia e in Sicilia.

Il suo nome è tra i candidati anche in Abruzzo (uninominale).

Tutti i candidati big di Fratelli d’Italia

Oltre alla Meloni, correranno anche gli altri due big di Fratelli d’Italia: Daniela Santanchè e Ignazio La Russa.

La prima correrà al Senato al collegio uninominale in Lombardia, ma anche come capolista nei collegi plurinominali in Lazio, Lombardia e Piemonte.

Il secondo è schierato al collegio uninominale di Lombardia 5 per il Senato e anche come capolista al plurinominale Lombardia 2 (nello stesso collegio di Daniela Santanchè, che come è detto è anche capolista nel collegio Lombardia 3).

Correrà da capolista al collegio plurinominale alla Camera anche l’ex ministro Giulio Tremonti, schierato nel collegio Lombardia 1-02, e alla Camera nel collegio uninominale di Milano centro.

Le promesse della Meloni ai centristi: da Rotondi a Sgarbi

Quasi tutti i 15 collegi uninominali assegnati a centristi di ‘Noi moderati’, la quarta gamba del centrodestra, sono stati ‘garantiti’ da Fratelli d’Italia.

La mossa della Meloni è stata quella di rinunciare ad alcuni collegi a favore dei piccoli della coalizione, tra cui attuali parlamentari vicini a Silvio Berlusconi, attualmente in Forza Italia o ex come:

Gianfranco Rotondi (presidente di ‘Verde è Popolare’, attuale vicecapogruppo alla Camera con Forza Italia: corre nel collegio uninominale di Avellino a Montecitorio, in Campania);

(presidente di ‘Verde è Popolare’, attuale vicecapogruppo alla Camera con Forza Italia: corre nel collegio uninominale di Avellino a Montecitorio, in Campania); Michaela Biancofiore (al Senato nel seggio di Rovereto, in Trentino Alto Adige);

(al Senato nel seggio di Rovereto, in Trentino Alto Adige); Maria Rosaria Rossi (senatrice fedelissima di Berlusconi, ora con Giovanni Toti in ‘Italia al centro’, che si candida alla Camera in Campania);

(senatrice fedelissima di Berlusconi, ora con Giovanni Toti in ‘Italia al centro’, che si candida alla Camera in Campania); Maurizio Lupi;

Giuseppe Galati.

Posto da capolista nel listino proporzionale dei centristi anche per Vittorio Sgarbi, candidato di coalizione nel collegio di Bologna.

L’elenco completo dei candidati di Fratelli d’Italia regione per regione

Fratelli d’Italia, dopo aver depositato le liste dei candidati alla Camera e al Senato, ha pubblicato l’elenco sul proprio sito.

Potete scorrerlo qui, regione per regione.