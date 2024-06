Elezioni Europee 2024, oggi oltre all'Italia al voto anche Slovacchia, Malta e Lettonia: tutti gli scenari

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Si aprono oggi sabato 8 giugno in Italia i seggi per il voto alle elezioni Europee 2024, così come anche in Slovacchia, a Malta e in Lettonia. Dopo l’attentato al premier Robert Fico, la Slovacchia potrebbe vedere nuovamente il successo del suo partito, mentre a Malta corre la presidente uscente del parlamento Europeo Roberta Metsola, all’opposizione nel Paese. Il Lettonia candidato il vicepresidente della Commissione Dombrovskis. Al voto anche alcuni territori francesi, mentre domani è il turno di altri 20 Paesi.

La Slovacchia al voto per le Elezioni Europee 2024 dopo l’attentato a Robert Fico

Oltre all’Italia oggi sabato 8 giugno andrà al voto per le Elezioni Europee 2024 anche la Slovacchia, poche settimane dopo l’attentato al premier Robert Fico.

Fico è rimasto gravemente ferito dopo un attacco a colpi di pistola avvenuto vicino a Bratislava il 15 maggio per mano di un 71enne arrestato subito dopo, ed è tornato a parlare in video nei giorni scorsi dicendo di perdonare il suo aggressore.

Il primo ministro slovacco, Robert Fico

Il partito di Fico, Smer, potrebbe replicare il successo delle politiche anche per via dell’attentato, contro il principale avversario, il movimento Slovacchia progressista, mentre crescono i consensi dell’estrema destra di Republic.

Il Paese ha diritti a 15 seggi al Parlamento Europeo.

Al voto oggi anche Malta, Lettonia e alcuni territori francesi

Al voto oggi per le Europee anche Malta, Lettonia e alcuni territori francesi tra cui la Polinesia e la Guyana, oltre ai cittadini francesi residenti nel continente americano.

A Malta, che ha diritto a 6 seggi, corre anche l’attuale presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola per il suo partito Nazionalista, nel Partito popolare europeo (Ppe), attualmente all’opposizione.

In Lettonia, 11 seggi assegnati, il partito di governo Nuova Unità, nel Ppe, vede tra i candidati il vicepresidente della Commissione Europea con delega agli Affari economici, Valdis Dombrovskis.

Nella giornata di oggi voteranno anche i territori francesi di Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Guadalupe, Martinica, Guyana Francese e Polinesia Francese, oltre ai cittadini francesi residenti nelle Americhe continentali.

Come si vota in Italia alle Elezioni Europee 2024

Sabato 8 e domenica 9 giugno, in Italia, con le elezioni Europee 2024 si vota per eleggere i 720 deputati del Parlamento europeo. Il nostro Paese, di questi, ne sceglierà 76.

I seggi sono aperti dalle ore 15 alle ore 23 di sabato e dalle ore 7 alle ore 23 di domenica in 5 circoscrizioni:

Nord Ovest: Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta;

Nord Est: Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Veneto;

Centro: Lazio, Marche, Toscana, Umbria;

Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia;

Isole: Sardegna, Sicilia.

Per votare bisognerà fare una croce sul simbolo di una lista oppure aggiungere da 1 a 3 preferenze per i candidati che appartengono a quella lista (purché siano di genere diverso). Non è previsto il voto disgiunto. In assenza di preferenze, il voto va solo alla lista. La soglia di sbarramento è il 4%.