Elezioni Europee 2024, Italia alle urne per il secondo giorno: ieri affluenza del 14%, oggi al voto 20 Paesi

Secondo e ultimo giorno di votazioni per le elezioni Europee in Italia, dove nella giornata di ieri si è registrata una affluenza del 14%. Urne aperte oggi domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 per rinnovare il Parlamento Europeo ma anche per Amministrative e Regionali in migliaia di comuni e in Piemonte. Oggi al voto altri 20 Paesi in Europa, dopo Olanda, Irlanda, Repubblica Ceca, Lettonia, Slovacchia e Malta, oltre all’Italia.

In Italia si torna alle urne dalle 7 alle 23 di oggi domenica 9 giugno per il secondo e ultimo giorno di votazioni per le elezioni Europee 2024.

Sono 76 i membri italiani del Parlamento Europeo in vista di rinnovo, da eleggere in 5 circoscrizioni: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole.

Per votare bisognerà fare una croce sul simbolo di una lista oppure aggiungere da 1 a 3 preferenze per i candidati di quella lista (di genere diverso).

Nella prima giornata di votazioni per le elezioni Europee in Italia, ieri sabato 8 giugno, si è registrata una affluenza del 14,64% degli aventi diritto alle 23.

I dati, pubblicati dal Viminale, rivelano come l’affluenza sia stata largamente inferiore a quella dell’ultima volta che si è votato per le Europee su due giorni, nel 2009, quando alle 22 andò alle urne il 17,8%.

Per le Regionali in Piemonte l’affluenza è stata del 17,55% mentre per le Amministrative, che si svolgono in 3.698 comuni, il dato è del 20,62%.

Oggi al voto altri 20 Paesi in Europa

Oggi in Europa il vero “Election Day”, con altri 20 Paesi membri dell’Unione Europea al voto per il rinnovo dell’Europarlamento in una tornata elettorale che coinvolge complessivamente 370 milioni di cittadini.

Giovedì 6 giugno si è votato in Olanda, da cui i primi exit poll indicano il vantaggio dell’alleanza Laburisti-Verdi sull’estrema destra, venerdì alle urne sono andate Irlanda e Repubblica Ceca, che ha continuato anche ieri oltre a Lettonia, Slovacchia, Malta e Italia, alla sua prima giornata.

Dalle 8 si vota in Germania, il Paese con più membri al Parlamento Europeo, nel quale si prospetta una vittoria dell’Unione cristiano-democratica e sociale (Partito popolare europeo) con circa il 30% dei voti.