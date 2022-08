Elezioni, chiuse le autocandidature per le parlamentarie M5S: fuori Di Battista, Raggi e Casalino

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Diversi nomi storici del Movimento Cinque Stelle non saranno della partita alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre. Nella giornata di oggi, lunedì 8 agosto, è infatti scaduto il termine per presentare le autocandidature degli iscritti per le parlamentarie. Fuori Casalino, Di Battista e Raggi, c’è Appendino.

M5S, chiuse le autocandidature per le parlamentarie

Tempo scaduto per le autocandidature degli iscritti al Movimento 5 Stelle in vista delle parlamentarie che dovranno scegliere i candidati del Movimento alle elezioni politiche anticipate del prossimo 25 settembre.

Iniziata il 5 agosto, la procedura telematica per presentare le candidature si è conclusa alle 14 di oggi, lunedì 8 agosto.

Fuori dalle Parlamentarie M5S l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi

La pubblicazione ufficiale delle liste avverrà tra alcuni giorni, il tempo necessario per le verifiche sulla documentazione presentata dai candidati e sui requisiti. Intanto però sono emerse alcune esclusioni eccellenti.

Parlamentarie M5S, fuori Di Battista, Raggi e Casalino

Fuori dalle candidature del Movimento Cinque Stelle Alessandro Di Battista: l’ex deputato romano non si era ancora iscritto al Movimento e dunque non era candidabile tramite la piattaforma.

“Non si è iscritto al Movimento, non credo voglia partecipare alle parlamentarie e rientrare nel Movimento, se vorrà farlo ne parleremo”, ha detto all’Adnkronos il presidente del partito Giuseppe Conte.

Per Di Battista comunque una porticina resta aperta: c’è infatti la possibilità di un eventuale ‘ripescaggio’ tra i capilista che saranno scelti da Conte.

Alle parlamentarie grilline non ci saranno inoltre l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, e l’ex portavoce di Conte, Rocco Casalino. Raggi “tecnicamente rientra nel vincolo del doppio mandato“, ha spiegato ancora Conte a Radio Capital.

Parlamentarie M5S, c’è Chiara Appendino

Sarà della partita invece Chiara Appendino, come ha annunciato la stessa ex sindaca di Torino sui social: “Sono qui per dirvi che ho deciso di mettermi a disposizione della comunità del Movimento 5 Stelle e del progetto di Giuseppe Conte, candidandomi alle prossime elezioni politiche. Il Movimento è la mia casa politica e sono orgogliosa di farne parte. E quando sei parte di qualcosa devi avere il coraggio di metterti in gioco, anche nei momenti più difficili”.

Parlamentarie M5S, come e quando si vota

Le parlamentarie sono l’operazione attraverso cui gli iscritti al Movimento Cinque Stelle votano i candidati al Parlamento scegliendo tra tutti coloro che si sono autocandidati. La votazione avviene in modalità digitale sulla piattaforma online del partito.

Non è ancora stata confermata la data in cui dovrebbero tenersi le parlamentarie, ma la data più accreditata è quella del 16 agosto.