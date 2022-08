Elezioni 2022, Meloni sogna da premier: "Sarei la prima donna in Italia, sarebbe un onore per me"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Il ritorno alle urne del 25 settembre 2022, data scelta dopo lo scioglimento delle Camere firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a seguito delle dimissioni del premier Draghi, potrebbe riservare una svolta storica per l’Italia. Al momento, infatti, i sondaggi vedono avanti il centrodestra che, secondo gli accordi tra i leader di FdI, Lega e Forza Italia, farà decidere il nome del prossimo presidente del Consiglio al partito che otterrà più voti.

I numeri parlano chiaro e se si dovesse andare oggi al voto sarebbero Fratelli d’Italia a decidere il nome del nuovo premier che potrebbe essere Giorgia Meloni. Il nome della 45enne romana rappresenterebbe una vera e propria svolta, con la poltrona di Palazzo Chigi che potrebbe andare per la prima volta a una donna. Ne sarebbe entusiasta Meloni, che non ha nascosto le proprie ambizioni nel corso di un’intervista a Fox News.

Meloni premier? La previsione

Il voto è ancora lontano, ma gli scenari per sorridere per Giorgia Meloni ci sono tutti. La leader di Fratelli d’Italia, analizzando la situazione politica in atto in Italia, non si è voluta nascondere: “I sondaggi dicono che FdI è il primo partito, e il primo partito della coalizione indicherà il nome del premier. Vediamo cosa succederà nelle urne, se così sarà potrei essere la prima donna a guidare il governo italiano nella storia”.

Fonte foto: ANSA

“Per me sarebbe un onore” ha spiegato la leader del partito di centrodestra, che spera che l’accordo preso con i colleghi Salvini e Berlusconi sia mantenuto. Onore e onere per Giorgia Meloni che però si è detta pronta a guidare il Paese se gli italiani le daranno fiducia.

Il piano di FdI per l’Italia

E a proposito di elezioni, il piano di Giorgia Meloni in vista del ritorno alle urne è chiaro. La leader di Fratelli d’Italia, nel corso dell’intervista a Fox News, ha infatti sottolineato che nel suo programma elettorale non ci sono vane promesse, ma azioni reali che possono essere messe in atto: “Nella campagna elettorale stiamo dicendo agli italiani la verità su quello che possiamo fare“.

“La situazione – prosegue Meloni nell’intervista, parlando in inglese – in cui l’Italia versa non è delle più facili e lo sappiamo tutti. Abbiamo una guerra in Europa, l’inflazione che sale, problemi con le forniture di gas e di elettricità e quindi sarà una stagione difficile”.

Guardando al futuro ha poi ribadito: “Siamo sicuri su dove l’Italia debba stare per difendere i propri interessi nazionali. E una delle cose più importanti che possiamo fare è tagliare le forniture di gas russo, ma il problema è che dobbiamo parlare delle alternative, diversificando le fonti”.