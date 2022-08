Giorgia Meloni romanista solo per convenienza? Dalle chat in rete spunta una presunta vecchia fede laziale

E se Giorgia Meloni non fosse davvero tifosa romanista? Il dubbio è stato sollevato da alcune vecchie chat in cui la leader di Fratelli d’Italia si proclamava laziale, anzi “lazialissima”. A sollevare il dubbio è un articolo di Repubblica, che passa in rassegna la fede calcistica di Giorgia Meloni, sostenendo che il passaggio alla sponda giallorossa sia avvenuto solo per motivi di convenienza e popolarità.

Giorgia Meloni romanista, una fede dichiarata pubblicamente

Negli ultimi anni, a più riprese, Giorgia Meloni ha sostenuto di essere una tifosa della Roma. Una “fede calcistica nota”, come ricordato anche nel 2015 quando il quotidiano francese aveva sollevato una polemica sulla maglia nera indossata dalla Lazio. “Vorrà dire che per solidarietà la regalerò a mia madre che, ahimè, è tifosa della Lazio”, scriveva la leader di Fratelli d’Italia.

E ancora, quando era ministra della Gioventù, rivolgendosi ai giovani della Lazio che avevano appena vinto la Coppa Italia diceva: “Siete l’unica Lazio che posso tifare”.

Giorgia Meloni tifosa romanista solo per convenienza? Le chat

Ma secondo le chat “scovate” da Repubblica, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000 Giorgia Meloni, calcisticamente parlando, apparteneva al partito opposto: quello biancoceleste della Lazio.

In queste chat, in cui si faceva chiamare “la draghetta di Undernet” Giorgia Meloni rispondeva a un utente di nome Maury dicendo che “ormai solo la Roma può perdere qualsiasi cosa ci sia da perdere”.

Ancora Maury: “Quasi quasi se non eri lazzziale mi eri simpatica”. E la risposta della Meloni: “Quasi quasi… ma sono laziale, anzi Lazialissima… e sebbene terrei tanto alla tua considerazione, pur con molta sofferenza, continuerò ad essere Lazialissima”.

Fonte foto: ANSA Giorgia Meloni allo stadio nel periodo in cui era ministra della Gioventù

Scontro in rete sulla fede romanista di Giorgia Meloni

Se è vero, come sosteneva Churchill, che “gli italiani perdono le partite di calcio come se fossero guerre e perdono le guerre come se fossero partite di calcio”, è giusto dire che il calcio in Italia è una cosa molto seria.

Per questo la diatriba sul presunto ribaltone calcistico di Giorgia Meloni, attualmente forse il personaggio politico più in vista nel Paese, ha aperto un aspro dibattito sui social.

E non è esclusa una precisazione della stessa leader di Fratelli d’Italia per ribadire la sua fede calcistica giallorossa.