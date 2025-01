Elena Sofia Ricci è Giulia Spizzichino ne "La farfalla impazzita", la storia della testimone della Shoah

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nel film La farfalla impazzita, Elena Sofia Ricci interpreta Giulia Spizzichino, la testimone della Shoah che perse 26 familiari nell’eccidio delle Fosse Ardeatine e testimoniò nel processo contro Erich Priebke, agente della Gestapo, in Argentina, portando alla sua estradizione in Italia.

Chi era Giulia Spizzichino

Il film La farfalla impazzita, in onda il 29 gennaio su Rai 1 alle 21:30, è ispirato al libro omonimo che racconta la vita di Giulia Spizzichino. Nata nel 1926, ebrea, sopravvive alla Seconda guerra mondiale ma perde 26 familiari nell’eccidio delle Fosse Ardeatine.

La sua vita cambia però nel 1994, quando, dopo aver raccontato la sua storia e ricordato l’orrore di quell’evento, diventa una testimone chiave nel processo per l’estradizione dell’agente della Gestapo Erich Priebke.

Priebke viveva in Argentina ed era stato intervistato da una televisione statunitense, proprio sul suo ruolo nell’eccidio delle Fosse Adreatine. L’uomo ammise di aver eseguito gli ordini e di aver ucciso i prigionieri italiani. Le autorità del nostro Paese ne chiesero e ottennero l’estradizione, anche grazie alla testimonianza di Spizzichino.

La trama del film La farfalla impazzita

Il film La farfalla impazzita, tratto dall’omonimo libro che Giulia Spizzichino scrisse a quattro mani con Roberto Ricciardi nel 2013, quando la donna aveva già 87 anni, racconta proprio la storia della decisione di Spizzichino di testimoniare al processo.

La scelta avviene dopo un suo intervento in televisione, che tiene dopo aver riconosciuto la madre in un filmato d’epoca andato in onda nel corso del programma Rai Combat Film, mentre identificava le salme dei suoi parenti uccisi alle Fosse Ardeatine.

Dopo la trasmissione, in cui racconta i suoi ricordi, viene contattata dall’avvocato Restelli della comunità ebraica di Roma, che le rivela che le autorità italiane stanno cercando di far estradare Erich Priebke, esecutore materiale della strage, in Italia.

Spizzichino parte quindi, dopo alcune esitazioni, per l’Argentina, dove la sua testimonianza si rivelerà decisiva per far estradare Priebke.

Le parole di Elena Sifia Ricci

A interpretare Spizzichino sarà Elena Sofia Ricci, che in un’intervista a Vogue ha parlato della sua interpretazione e del rapporto che ha sviluppato con il personaggio.

“Interpretare Giulia Spizzichino per me è stata una grande responsabilità. Ovvero quella di raccontare una donna che aveva pagato un prezzo molto alto durante l’olocausto, che le portò via 26 persone nella sua famiglia, e che però ha anche lottato perché fosse fatta giustizia” ha raccontato l’attrice.

“Tutti i carnefici sono carnefici, tutte le vittime sono vittime, in ogni tempo e in ogni luogo” ha poi concluso Ricci, leggendo una delle frasi più famose del libro di Spizzichino.