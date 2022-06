Referendum, flop alle urne: niente quorum, perché si parla di fallimento di Salvini. La diretta

I cinque Referendum sulla giustizia, promossi da Lega e Radicali, non produrranno alcun effetto. I dati del Viminale non sono ancora definitivi, mancano circa 1.000 sezioni dall’estero da scrutinare, ma i votanti non hanno superato il 21% degli aventi diritto. Per la Costituzione, il Referendum passa se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Ecco le reazioni post voto referendario, in attesa dello scrutinio per le amministrative che inizierà dalle ore 14 di lunedì 13 giugno.

Le reazioni: il commento di Salvini e della Lega

Matteo Salvini ha voluto ringraziare chi si è recato alle urne con un tweet pubblicato a seggi chiusi.

Ecco cosa ha scritto:

Grazie ai 10 milioni di italiani che hanno scelto di votare per cambiare la Giustizia. È nostro dovere continuare a far sentire la loro voce! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 12, 2022

Salvini non si è comunque presentato nella conferenza indetta dalla Lega in sede, a urne chiuse. In prima fila il vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli, che ha prima spiegato come l’assenza del segretario del Carroccio fosse programmata e poi ha criticato gli alleati di governo insieme al vicesegretario Andrea Crippa.

“Da parte di Berlusconi e di Forza Italia qualche sostegno c’è stato, da parte di altri partiti il silenzio è stato piuttosto assordante”. Il riferimento è a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia.

Infine, Calderoli ha parlato di “un complotto che ha agito con singoli soggetti, magari non in forma associativa, affinché questo quorum non potesse essere raggiunto”.

I commenti sulla scarsa affluenza e le accuse a Salvini

Dalle urne emerge il dato negativo dell’affluenza, tra le più basse di sempre per ciò che concerne un referendum.

Questo il tweet di Carlo Calenda:

L’uso eccessivo dello strumento del Referendum l’ha logorato. Ciò premesso, i dati di affluenza sono disastrosi e denotano un distacco pericoloso dei cittadini anche dalle competizioni comunali. https://t.co/hu0r3IoMRD — Carlo Calenda (@CarloCalenda) June 12, 2022

A proposito di Azione, il deputato Enrico Costa ha commentato l’esito.

Al ‘Messaggero’ ha dichiarato nella promozione del referendum “Salvini si è fermato, ho apprezzato lo sforzo di Calderoli, che è andato avanti da solo”.

Su Twitter, invece, si è rivolto a M5S e Pd:

Non dobbiamo mollare neanche un attimo. E proseguire le nostre battaglie. Cari Pd e M5S, per voi c’è poco da esultare, astensione non è adesione alle vostre tesi forcaiole. — Enrico Costa (@Enrico__Costa) June 13, 2022