Eiacula addosso a una 24enne sulla metro a Milano, il racconto shock della vittima: "Ero piena di schifo"

Storia agghiacciante quella che si è verificata su una metro a Milano. Una ragazza di 24 anni che si stava recando allo stadio San Siro per vedere il Milan ha raccontato, tramite il suo profilo Instagram, che un uomo le ha eiaculato addosso. Dopo il fatto, la giovane donna ha deciso di recarsi in Questura e di sporgere denuncia per la violenza sessuale di cui è stata vittima.

Milano, eiacula sulla metro addosso a una ragazza

I fatti risalgono al 22 gennaio, data in cui si è disputato il match di Champions League tra Milan e Girona. La 24enne si trovava sulla metro e si stava dirigendo verso lo stadio per assistere all’incontro dei rossoneri.

“Stavo andando alla partita del Milan e non potete capire lo schifo che è successo”, ha esordito la ragazza, aggiungendo che aveva in previsione di incontrarsi alla fermata Lotto con un amico per poi proseguire verso San Siro in auto, ma per il troppo affollamento aveva deciso di raggiungere lo stadio con il mezzo pubblico.

Fonte foto: ANSA

“Era pieno di gente, tutti ammassati. Degli uomini si appoggiavano dietro a me e io cercavo di spostarli con gomitate”, ha continuato la giovane che si è accorta che qualcuno le aveva eiaculato addosso quando è scesa dalla metro.

“Due ragazzi spagnoli, una coppia, mi hanno detto che avevo qualcosa dietro, sui pantaloni. Ero piena di schifo, mi hanno prestato dei fazzoletti per pulirmi“, ha spiegato sempre la 24enne.

E ancora: “Non ho mai visto una cosa così schifosa e non mi spiego come sia possibile. Mi vengono i brividi anche a dirlo. In pratica questa persona dietro di me era venuta. Non mi era mai successa una cosa così, mi veniva da piangere, mi sento ancora lo sporco addosso”.

La denuncia

Dopo aver capito cosa era accaduto, la giovane si è recata in Questura e ha sporto denuncia per violenza sessuale.

“Quello che era necessario fare ho fatto, ora lascio in mano alle forze dell’ordine“, ha riferito sempre attraverso il suo profilo Instagram.

La ragazza ha poi scritto di aver reso pubblico ciò che ha vissuto per dare anche ad altre la forza di denunciare “ove necessario, sperando non vi capiti mai”.

Sequestrati i pantaloni della 24enne

“I poliziotti sono stati comprensivi nei miei confronti”, ha aggiunto la 24enne. Gli agenti hanno sequestrato i pantaloni che indossava la giovane quella sera.

“Spero li prendano, anche grazie alle telecamere, ma non sarà facile. Mi dispiace più di tutto per mia sorella. Quando le ho raccontato cosa mi è successo, si è messa a piangere. E da quel giorno non vuole smettere”, ha concluso la ragazza.