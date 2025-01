Violenza sessuale a Roma, ragazza drogata e stuprata nel parcheggio della discoteca: il racconto della 20enne

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

È stata ingaggiata come ragazza immagine dal promoter della discoteca El Taboo, nel quartiere Tiburtino di Roma. Dopo averla narcotizzata con della droga nascosta in un cocktail, l’uomo, peruviano di 36 anni, l’ha stuprata in un parcheggio poco distante dal locale. È la storia di una ragazza di 20 anni, che ha denunciato la violenza sessuale subita.

20enne vittima di violenza sessuale

Il 12 ottobre 2024, i medici del pronto soccorso dell’ospedale San Filippo Neri di Roma chiamarono le Forze dell’Ordine allertati dalle ferite riportate da una giovane paziente.

La ragazza, di 20 anni, era stata accompagnata in ospedale dalla madre, era in forte stato confusionale e presentava diversi lividi ed ecchimosi sul collo.

Fonte foto: iStock La vittima ingaggiata come ragazza immagine in discoteca

“È grazie a mia madre che sono salva perché, visto che da ore non le rispondevo al telefono, mi ha localizzata con l’app” ha raccontato la giovane a La Stampa.

La ragazza, supportata dal personale medico, ha sporto denuncia per violenza sessuale alla procura di Roma.

“Ricordo che Cesar mi aveva offerto un drink che mi aveva detto di bere tutto d’un sorso. Subito dopo il vuoto. Non ricordo più nulla”: la testimonianza.

Sono così partite le indagini della polizia giudiziaria del distretto di Primavalle, diretto dalla prima dirigente Stefania D’Andrea.

Il caso in una discoteca di Roma

La notte precedente al ricovero, la vittima si trovava nella discoteca El Taboo, nel quartiere Tiburtino di Roma.

Era stata reclutata come ragazza immagine dal promoter del locale, che a fine serata le aveva offerto un drink da bere tutto d’un fiato.

Dopo aver bevuto, la ragazza ha perso coscienza. L’uomo l’avrebbe allora condotta in un parcheggio poco distante, dove è avvenuta la violenza sessuale.

Arrestato l’aggressore

Il presunto stupratore è stato identificato grazie alle tracce di Dna rinvenute sulla biancheria intima della ragazza a seguito delle indagini svolte dagli agenti del Ris.

A condurre le indagini la pm della Procura della Repubblica di Roma, Barbara Trotta.

Si tratta del 36enne Augusto Cesar Martinez, verso cui è stata predisposta un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari da parte della gip del tribunale di Roma Tiziana Coccoluto.

L’uomo, noto nella zona come promoter e impresario di ragazze immagine, è accusato di violenza sessuale.

Il reato è aggravato dall’abuso delle condizioni di inferiorità fisiche e psichiche della vittima, causate dalla somministrazione a sua insaputa di sostanze stupefacenti e narcotizzanti.