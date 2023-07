Edwin van der Sar ha un'emorragia cerebrale: l'ex portiere della Juventus è ricoverato in terapia intensiva

Edwin van der Sar è ricoverato in terapia intensiva per via di un’emorragia cerebrale. Lo rende noto l’Ajax, club nel quale dal 2016 l’ex calciatore ricopre il ruolo di direttore generale. Lo stesso club rende noto che van der Sar è attualmente fuori pericolo.

Edwin van der Sar ricoverato per emorragia cerebrale

“Nella giornata di venerdì Edwin van der Sar è stato vittima di un’emorragia cerebrale”, si legge in un comunicato dell’Ajax.

“Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più precise seguirà un aggiornamento. Tutti all’Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando”.

Fonte foto: ANSA Edwin van der Sar in uno scatto dell’agosto 2021.

Van der Sar si è sentito male mentre si trovava in vacanza su un’isola della Croazia. Vacanza che l’ex calciatore si era concesso dopo mesi di infuocate polemiche.

Al momento del malore è stato trasportato in eliambulanza in un ospedale locale.

Van der Sar aveva annunciato di voler lasciare l’Ajax dopo essere stato bersagliato da cocenti critiche.

Critiche dovute al piazzamento del club: terzo nel campionato olandese e fuori dalla Champions già ai gironi.

“Ora ho bisogno di prendere le distanze, di rilassarmi e di fare altre cose”, aveva detto van der Sar dopo avere ammesso di sentirsi letteralmente “finito“.

Edwin van der Sar ex portiere Juve

Il 52enne Edwin van der Sar nel suo passato sportivo è stato portiere, fra le altre, anche di Manchester United e Juventus.

Con la Juve van der Sar totalizzò 88 presenze, 36 delle quali a reti inviolate.

Van der Sar passò dall’Ajax alla Juventus nel 1999, divenendo il primo portiere straniero della storia della Vecchia Signora.

In queste ore sono numerosi i messaggi di sostengo che gli vengono rivolti. Molti arrivano dai tifosi juventini, che negli ultimi tempi sono già stati in ansia per le sorti di un altro ex portiere della Juve colpito da emorragia cerebrale, Stefano Tacconi.

Van der Sar ha anche protetto la porta della Nazionale olandese.

L’emorragia cerebrale della moglie di Edwin van der Sar

Anche Annemarie Van Kesteren, moglie di Edwin van der Sar, è stata colpita da un’emorragia cerebrale.

Il fatto avvenne nel dicembre 2009. All’epoca van der Sar aveva 39 anni e giocava nel Manchester United.

Il club gli concesse un permesso a tempo indeterminato per accudire la consorte.