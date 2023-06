È morto Theodore Kaczynski noto come Unabomber, aveva 81 anni: terrorizzò gli Usa per 17 anni

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

A 81 anni è morto Theodore Kaczynski, noto alle cronache mondiali come Unabomber. La notizia è stata comunicata da Kristie Breshears, portavoce dell’Ufficio Federale delle prigioni che lo ha comunicato all”Associated Press’. Negli ultimi tempi il serial killer era stato trasferito presso il reparto sanitario delle prigioni federali del North Carolina. Nel 1998, infatti, era stato condannato a quattro ergastoli e 30 anni per aver terrorizzato gli Stati Uniti dal 1978 al 1995.

È morto a 81 anni Unabomber

Il serial killer Theodore Kaczynski, noto alle cronache internazionali come Unabomber, è morto nella prigione federale di Butner, del North Carolina a 81 anni.

Il serial killer si trovava presso il reparto sanitario del carcere.

Fonte foto: Getty Il serial killer Theodore Kaczynski, noto come Unabomber, è morto a 81 anni in North Carolina

Per il momento le cause del decesso non sono stare rese note.

Notizia in aggiornamento