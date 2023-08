È morto il giornalista Idris Sanneh, tifoso della Juventus e volto noto di Quelli che il calcio

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Lutto nel mondo della tv e dello sport. È morto Idris Sanneh, giornalista e personaggio televisivo, grande tifoso della Juventus. Aveva 72 anni. Era diventato famoso negli anni Novanta grazie al programma Quelli che il calcio di Fabio Fazio.

Morto a Brescia Idris Sanneh

Edrissa Sanneh, questo il nome completo del giornalista, è morto nella giornata di venerdì 4 agosto 2023 all’ospedale di Brescia, dove era ricoverato da alcune settimane.

Originario del Gambia, aveva 72 anni. Lascia la moglie e quattro figlie. I funerali, riporta il Giornale di Brescia, saranno celebrati lunedì 7 agosto a Bedizzole (Brescia), dove viveva.

Idris volto noto di Quelli che il calcio

Idris Sanneh era diventato noto al grande pubblico negli anni Novanta grazie a Quelli che il calcio, fortunata trasmissione Rai condotta da Fabio Fazio ( e poi da Simona Ventura, Nicola Savino e Luca e Paolo), andata in onda dal 1993 al 2021.

Ospite fisso di Fazio e Marino Bartoletti, Idris era diventato celebre per essere un grande tifoso della Juventus.

Era uno dei tifosi juventini più famoso e popolare. “È grazie al mio tifo per la Juventus che sono diventato famoso”, ammetterà in un’intervista.

Fonte foto: IPA Idris Sanneh accanto a Fabio Fazio a Quelli che il calcio

Chi era Idris Sanneh

Nato in Gambia, Idris Sanneh era arrivato in Italia nel 1972 grazie ad una borsa di studio ottenuta all’Università per Stranieri di Perugia. Completati gli studi si sposta a Brescia, dove inizia a lavorare nelle radio locali.

La sua prima apparizione televisiva è nella trasmissione Tele Vù Cumprà, in onda sulla tv locale Radio TeleGarda. Esordisce come giornalista sportivo nel 1977 con un’altra rete locale bresciana, Rtv.

Nel 1989 partecipa e vince a Star 90, programma di Canale 5 per nuovi talenti. Opinionista calcistico in tante trasmissioni, a partire da Quelli che il calcio, Idris per anni si è occupato anche della direzione del Tg multietnico di ReteBrescia.

Per lui anche un paio di partecipazioni cinematografiche, nei film Tifosi di Neri Parenti e Bianco e nero di Fabrizio Laurenti. Nel 2005 ha partecipato all’Isola dei Famosi.