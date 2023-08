La Rai restituisce a Fabio Fazio i profili social di Che tempo che fa, ma follower e contenuti sono spariti

In attesa di vedere il debutto di ‘Che tempo che fa‘ su NOVE, la Rai ha restituito a Fabio Fazio i profili social della trasmissione.

L’annuncio di Fabio Fazio

L’annuncio è arrivato direttamente dalla viva voce di Fabio Fazio in un video pubblicato sui profili social di ‘Che tempo che fa’: “Benvenuti a tutti, ben ritrovati sui nostri social di Che tempo che fa. È una grande notizia, ne sono molto contento. Finalmente ci hanno restituito i nostri marchi e dunque possiamo riaprire i nostri social. Mi dicono dei finti giovani che dovete fare il refollowing. Quindi anche se ci seguivate, dovete fare il refollowing e seguirci nuovamente come fosse la prima volta”. Poi, imitando Mike Buongiorno, ha aggiunto: “Non so perché ma queste diavolerie funzionano così. Ahiahiahi”.

Nel video Fabio Fazio ha proseguito così: “Detto questo, sono molto contento di poter riprendere il dialogo con voi. Purtroppo non ci sono i follower che avevamo prima né i contenuti. Come ho già detto una volta, ciò non giova a nessuno. Vedremo nei mesi prossimi come si evolve la vicenda. Intanto, benvenuti davvero a tutti, ben ritrovati”.

Gli ultimi post di Fabio Fazio

Già nella giornata di mercoledì 2 agosto, Fabio Fazio aveva preannunciato novità importanti in arrivo sui profili social di ‘Che tempo che fa’: “Vi aspetto domani, vi devo dire una cosa che riguarda i social. Finalmente, domattina ci vediamo e vi dico tutti. Buone notizie”.

Poi, un’ora prima dell’annuncio ufficiale, aveva aggiunto: “Alle 12:00: comunicazione importante per i social di ‘Che tempo che fa'”.

Quando andrà in onda la prima puntata di Che tempo che fa su Nove

La prima puntata di ‘Che tempo che fa’ su Nove andrà in onda domenica 15 ottobre. In questi giorni sul canale tv sta girando lo spot della trasmissione, che vede protagonisti Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Nello spot, Fabio Fazio è intento a pescare i pesci per l’acquario presente nello studio della trasmissione. Luciana Littizzetto gli chiede: “Ti sembra possibile? Che fine hanno fatto i pesci che avevamo di là?”. La risposta ironica del conduttore: “Sono rimasti perché avevano l’esclusiva. Ho provato a parlarci, ci ho parlato a lungo ma loro… Muti!”.