È morto Anthony Ciccone, il fratello di Madonna: in passato aveva accusato la famiglia di averlo abbandonato

È morto il fratello di Madonna. Anthony Ciccone, questo il suo nome, aveva 66 anni. L’annuncio è stato dato dal cognato Joe Henry, musicista e marito di Melanie Ciccone. Come riportano i principali tabloid internazionali, Anthony aveva sempre avuto un rapporto burrascoso con i familiari, e in più occasioni aveva attaccato la sorella popstar.

È morto il fratello di Madonna, l’annuncio

Anthony Ciccone, fratello di Madonna, è morto a 66 anni.

Per il momento non sono stati resi noti i dettagli sulla sua morte, per cui non è ancora dato conoscere le circostanze che ne hanno cagionato la scomparsa.

Come detto in apertura, la tragica notizia è arrivata da Joe Henry, cognato di Anthony nonché marito di Melanie Ciccone.

Le sue parole: “Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, ha lasciato questa terra ieri sera. Lo conoscevo da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan. Anthony era una persona complessa e a volte ci siamo azzuffati, come i veri fratelli spesso fanno”.

Ancora: “Ma gli volevo bene e lo capivo più di quanto lasciassi trasparire. I guai svaniscono e la famiglia resta, con le mani che si avvicinano attorno a un tavolo. Addio, fratello Anthony. Voglio pensare che il Dio in cui tua madre e la mia credevano, le abbia lì in attesa di riceverti. Almeno per oggi, nessuno mi distoglierà da questa visione”.

Mentre scriviamo, Madonna non ha ancora rilasciato dichiarazioni. La popstar sarebbe dovuta passare per l’Italia in occasione del Festival di Sanremo, ma i primi rumor hanno trovato smentita poco tempo dopo.

Le accuse contro la sorella nel 2011

Era il 2011 quando Anthony Gerard Ciccone rilasciò un’intervista al ‘Michigan Messenger’ in cui puntava severamente il dito contro la sorella Madonna.

In quell’anno, scriveva il ‘Messenger’, Anthony aveva appena trascorso un inverno come senzatetto a Traverse City e, raggiunto dal quotidiano locale, aveva dichiarato: “La mia famiglia mi ha voltato le spalle, fondamentalmente, quando stavo attraversando un periodo difficile”.

Quindi l’accusa contro la sorella popstar: “Perché mia sorella è una multimiliardaria e io sono un senzatetto per strada?”.

La vita per strada e l’arresto nel 2013

Sempre al ‘Michigan Messenger’ Anthony aveva raccontato di esser caduto in condizioni di indigenza dopo aver perso il lavoro presso l’azienda vinicola di famiglia, nella quale si occupava delle vendite.

Dopo aver perso il lavoro si era ritrovato senza reddito, costretto a ripararsi nei pressi di supermercati e stazioni di polizia. “Devo andare a raccogliere bottiglie e lattine, faccio dei lavoretti”.

Nel 2013 Anthony Ciccone era stato arrestato per un mandato in sospeso per violazione di domicilio. In quel contesto aveva occupato un bagno pubblico al Grand Traverse County Civic Center.

Il fratello di Madonna aveva opposto resistenza al poliziotto che lo stava arrestando, e l’ufficiale si era trovato costretto a neutralizzarlo mettendolo con la faccia a terra.

Dopo aver battuto il viso sul pavimento, Anthony era stato medicato con nove punti di sutura. In quell’occasione Ciccone riportava un tasso di alcol di 0,40, mentre nel Michigan il minimo tollerato è 0,08.