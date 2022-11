Dugin contro Putin: "Paghi con la vita il re che fallisce". Il filosofo scrive un post ma lo cancella subito

Alexander Dugin, uno degli uomini più ascoltati in Russia, ha pubblicato un lungo post per attaccare Vladimir Putin. Il post, dai toni durissimi, è stato poi immediatamente cancellato. Ma tanto è bastato per agitare le acque e accendere nei nemici del Cremlino la speranza che qualcuno prenda in mano la situazione per rovesciare il regime.

Il post di Alexander Dugin su Telegram

In una autocrazia, ha scritto su Telegram Alexander Dugin, “diamo al sovrano pienezza assoluta dei poteri per salvarci tutti”, dunque “pieni poteri in caso di successo, ma anche totalità delle responsabilità in caso di fallimento“.

Nel suo post, Dugin ha fatto riferimento a una storia citata nel libro ‘Il ramo d’oro’ di James Frazer. Nella storia un re viene ucciso perché incapace di porre fine alla siccità facendo piovere.

Secondo gli analisti, il riferimento è una minaccia a Vladimir Putin per aver scelto di ritirare le truppe da Kherson. Scelta vissuta da Alexander Dugin come un tradimento.

Dugin stesso ha specificato di non avere nulla contro il generale Sergej Surovikin, capo delle operazioni militari in Ucraina. “Il colpo non è diretto a lui (a Surovikin, ndr). È un colpo per voi-sapete-chi”.

E ancora: “Se il sovrano si circonda di mer..a, o se sputa sulla giustizia sociale, questo non è piacevole. Ma è accettabile se il sovrano ci salva. Se no, avrà il destino del re delle piogge”. Essere ucciso, appunto.

Fonte foto: ANSA Nella foto Alexander Dugin. Sullo sfondo, il ritratto della figlia assassinata Darya Dugina.

Chi è Alexander Dugin

Alexander Dugin ha 60 anni ed è nato a Mosca. I media occidentali lo hanno ribattezzato ‘l’ideologo di Putin’. È stato consigliere di diversi politici ed è noto per le sue posizioni radicali, anti-occidentali e di estrema destra.

Secondo la dottrina di Dugin la Russia deve recuperare un ruolo centrale nello scacchiere geopolitico divenendo punto di riferimento in Asia e nel mondo.

L’attentato in cui è stata uccisa la figlia di Alexander Dugin

Lo scorso agosto Darya Dugina, figlia di Alexander Dugin, è stata uccisa in un attentato in una cittadina nei pressi di Mosca.

Il New York Times ha rivelato che dietro l’omicidio ci sarebbero i servizi segreti ucraini.