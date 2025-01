Due morti nell'incidente sull'A26 a Vicolungo vicino Novara, scontro tra auto: una era ferma forse per avaria

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un tragico incidente è avvenuto lungo l’A26, vicino a Vicolungo, in provincia di Novara. Due persone, residenti in provincia di Milano, hanno perso la vita nello scontro, mentre altre due sono rimaste ferite. Il sinistro ha coinvolto due auto, una delle quali potrebbe essere stata ferma per un’avaria. L’autostrada è stata chiusa per consentire i rilievi e si registrano lunghe code.

Incidente sulla A26 Vicolungo-Novara

Un incidente mortale si è verificato intorno alle 8:00 del mattino lungo l’A26, nel tratto tra il bivio con l’A4 e Romagnano Sesia, in direzione di Gravellona Toce.

Due uomini, di età compresa tra i 70 e gli 80 anni e residenti in provincia di Milano, sono deceduti sul colpo. Le prime ricostruzioni indicano che una delle auto coinvolte potrebbe essere stata ferma in corsia a causa di un’avaria, quando un’altra vettura è piombata contro di essa.

La polizia stradale di Romagnano Sesia è al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le dinamiche

Secondo le prime informazioni, una delle vetture coinvolte si sarebbe fermata in corsia, probabilmente a causa di un guasto meccanico. Nel frattempo, un’altra auto, che viaggiava sulla stessa corsia, avrebbe urtato la macchina ferma con violenza.

Il tamponamento ha causato la morte immediata dei due uomini a bordo della vettura ferma. I feriti invece sono stati soccorsi e trasportati in codice giallo all’ospedale Maggiore di Novara. La polizia stradale sta ancora accertando se l’incidente sia stato causato dall’avaria o da altri fattori.

Bilancio morti e feriti

Il bilancio definitivo dell’incidente è di due morti e due feriti. Le vittime, entrambi uomini di età avanzata, erano residenti in provincia di Milano.

Nonostante l’intervento dei soccorritori, per loro non c’è stato nulla da fare. Le due persone ferite sono state trasportate in ospedale, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

L’autostrada, luogo di diversi incidenti nei primi giorni del nuovo anno, è stata chiusa temporaneamente per permettere la messa in sicurezza del tratto e il recupero dei veicoli coinvolti, causando però lunghe code in direzione Nord.