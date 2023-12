Due morti e diversi feriti in un incidente a Taranto: vittime una 22enne e un 25enne, grave un automobilista

Una ragazza e un ragazzo sono morti in un incidente stradale avvenuto alla vigilia di Natale a Taranto. La 22enne e il 25enne hanno perso la vita in una carambola che ha interessato quattro veicoli. Nello scontro sono rimaste ferite anche altre persone, tra le quali un automobilista che è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

L’incidente

Secondo quanto riportato da Fanpage, l’incidente è avvenuto nel pomeriggio alla periferia del capoluogo ionico, in via Michele Pierri, non lontano del cantiere del nuovo ospedale San Cataldo.

Nella carambola sono rimasti coinvolte tre auto, una Bmw, una Kia e una Lancia Delta, e un furgone.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La zona alla periferia di Taranto dove è avvenuto l’incidente costato la vita a due ventenni alla vigilia di Natale

I soccorsi

Secondo quanto emerso dalle prime informazioni sullo scontro mortale, le due vittime stavano viaggiando a bordo della Bmw sulla strada che da Taranto porta a San Giorgio Jonico, quando è avvenuto il violento impatto nel quale si sono registrati anche altri feriti: il numero non è ancora chiaro, così come è ancora da ricostruire la dinamica che ha provocato l’incidente.

In seguito alla carambola, l’auto sulla quale erano i due ventenni rimasti uccisi ha proseguito la sua corsa per un centinaio di metri, finendo fuori strada e andando a schiantarsi contro un albero.

Per estrarre i due ragazzi dalle lamiere accartocciate è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, ma quando la 22enne è stata tirata fuori dall’abitacolo era già morta. Il 25enne è deceduto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, la polizia locale e di Stato per effettuare i primi accertamenti e mettere in sicurezza la carreggiata. La via che collega Taranto alla strada San Giorgio-Pulsano è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

I feriti sono stati trasportati all’ospedale Santissima Annunziata, grave sarebbe il conducente della Kia, arrivato nella struttura sanitaria pugliese in codice rosso.

L’incidente a Palermo

Quello avvenuto a Taranto non è l’unico incidente mortale registrato alla vigilia di Natale. A Palermo una Smart con a bordo un 22enne e un 17enne è precipitata da un ponte in circostanze ancora da chiarire.

Il più grande dei due è morto nell’impatto, mentre il minorenne è stato ricoverato in gravi condizioni.