Incidente a Palermo nella Vigilia di Natale: precipitano da un ponte con la Smart, morto 22enne, grave 17enne

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una vigilia di Natale drammatica per la città di Palermo, funestata da un tragico incidente stradale che ha provocato la morte di un ragazzo di soli 22 anni, mentre un altro giovane, minorenne, attualmente lotta fra a vita e la morte. I due giovani, a bordo di una Smart, sono precipitati nel vuoto da un ponte. Una tragica fatalità che non ha lasciato scampo al guidatore, mentre il passeggero, di 17 anni, si trova in gravissime condizioni in ospedale.

Smart precipita dal ponte

L’incidente si è verificato poco dopo le 5 del mattino di domenica 24 dicembre. Una Smart, per ragioni ancora da chiarire, è precipitata dal ponte della rotonda di Viale Lazio, mentre procedeva in direzione di Viale Michelangelo.

Il conducente, un ragazzo di soli 22 anni di nome Michelangelo Aruta, ha perso la vita nell’impatto, mentre il passeggero, un 17enne, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Cervello.

Fonte foto: Tuttocittà

L’incidente è avvenuto presso la rotonda di Viale Lazio a Palermo

Sul luogo dell’incidente è stato assicurato l’intervento immediato da parte dei soccorritori del 118. Sul posto anche la polizia municipale per eseguire i rilievi del caso.

Indagini sulla dinamica

La scena dell’incidente è stata drammatica, con il corpo della vittima disteso sull’asfalto mentre i soccorritori cercavano di liberare il passeggero dalle lamiere della vettura.

La polizia municipale, con la sua sezione infortunistica, è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e determinare le cause che hanno portato alla tragedia.

Disagi per il traffico

A seguito del sinistro, il sottopasso è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, causando disagi al traffico locale. Gli agenti della polizia municipale stanno lavorando incessantemente per fornire una soluzione alla normale circolazione, complicata dall’incidente.

L’evento ha anche complicato l’accesso all’A29 Palermo-Mazara, causando ulteriori problemi alla circolazione stradale. Intorno alle 12, il sottopasso è stato finalmente riaperto.

La comunità è sconvolta dalla notizia e il dolore per la perdita del giovane Michelangelo Aruta si diffonde tra amici, parenti e conoscenti, che hanno espresso il loro cordoglio anche sui social network. La morte del 22enne si aggiunge alle vittime dei sinistri stradali avvenuti alle porte del Natale, come il 32enne che ha perso la vita in un incidente motociclistico lungo la statale 240 Loppio-Mori, in Vallagarina, vicino a Rovereto.