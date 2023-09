Due morti colpiti da un fulmine in spiaggia ad Aquila in Messico: il video girato casualmente da un turista

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Una tragedia imprevedibile. Due turisti sono morti a causa di un fulmine che li ha colpiti in pieno. È successo su una spiaggia messicana, nel pomeriggio del 15 settembre. Le vittime, un uomo e una donna, sono stati travolti dalla furia di un fulmine che si è scagliato su una spiaggia ad Aquila, in Messico. I due sono morti sul colpo. Il tutto è stato ripreso da un video girato casualmente da un turista che si trovava sulla spiaggia.

Le immagini del fulmine che cade sulla spiaggia

Era il pomeriggio di venerdì 15 settembre quando un fulmine si è scagliato sulla spiaggia di Aquila, nello stato del Michoacán, in Messico.

Il terribile momento è stato ripreso da un turista. Nelle immagini, che durano solo una manciata di secondi, si vede il fulmine cadere in riva al mare.

🇲🇽 | LO ÚLTIMO: Fue captado el momento exacto en el que una mujer y un vendedor de hamacas muren al instante a causa de la caída de un rayo, en la playa de Aquila, Michoacán, México. pic.twitter.com/fQOiF2qGyH — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 19, 2023

Proprio nel punto in cui il fulmine è caduto, però, si trovavano due turisti che hanno perso la vita dopo essere stati colpiti in pieno.

Gli attimi in cui il fulmine ha colpito di due turisti

Il video che gira sul web è stato ripreso da un turista. Anche lui si trovava in spiaggia ed evidentemente stava solo riprendendo il cielo nuvoloso a causa dell’arrivo di una tempesta.

Mai avrebbe pensato di immortalare una scena simile. Le probabilità di essere colpiti mortalmente da un fulmine, infatti, sono rarissime.

Le nuvole che hanno ricoperto il cielo sulla spiaggia di Maruata, in Messico, facevano presagire solo l’arrivo di un temporale. Dalle immagini, infatti, emerge che solo qualche turista era ancora in spiaggia.

Pochi secondi, ma sufficienti a documentare la tragedia. Prima il fulmine cade al suolo colpendo una donna. È una questione di attimi primi che si sposti di qualche metro fulminando una seconda persona.

Una terza persona è rimasta ferita

Entrambi i turisti sono morti sul colpo. Stando a quanto ricostruito, infatti, i due erano privi di vita quando sono intervenuti i soccorsi.

Constato il decesso, si è proceduto a identificare le vittime. Si tratta di un commerciante proveniente da Colima e di una turista di León Guanajuato che si trovava in spiaggia in vacanza con suo marito.

Secondo i media locali, inoltre, una terza persona è rimasta ferita dal fulmine ma non sarebbe in pericolo di vita.

Come anticipato le probabilità di morire a causa di un fulmine sono basse, ma non pari a zero. Un anno prima, per fare un esempio, l’imprenditore Alessandro Balocco è morto colpito da un fulmine mentre era in bici in montagna.