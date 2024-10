Due morti al mercato del pesce di Salerno, l'uomo che ha sparato si costituisce: è uno dei negozianti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sparatoria a Salerno. Un uomo si è costituito dopo avere ucciso due persone con un’arma da fuoco al mercato del pesce. Si tratterebbe di uno dei commercianti. Indagano carabinieri e polizia.

Sparatoria al mercato del pesce di Salerno

All’alba del 1 ottobre, poco dopo le 5:30 del mattino, si è verificata una sparatoria al mercato del pesce di Salerno, alla periferia ovest della città campana.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’agenzia di stampa Ansa, un uomo avrebbe sparato uccidendo due persone. La prima vittima è morta sul colpo, la seconda in ospedale. Dinamica e movente non sono ancora chiari.

Fonte foto: Tuttocittà La zona del mercato del pesce di Salerno

Il responsabile degli omicidi si è però immediatamente costituito alle autorità, consegnando anche l’arma con cui ha sparato alla stazione dei carabinieri di Mercatello. Sul caso sta indagando la procura di Salerno.

Chi sono le vittime della sparatoria

Le due persone che sono state uccise nella mattinata del 1 ottobre al mercato del pesce di Salerno avevano 58 e 48 anni, mentre l’uomo che si è costituito ne ha 72.

Il 58enne sarebbe stato ucciso sul colpo dai proiettili sparati dall’aggressore. Il 48enne al contrario sarebbe sopravvissuto fino all’arrivo in ospedale ma i medici non avrebbero potuto fare nulla per salvarlo.

Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto. All’origine della sparatoria potrebbe esserci stata una lite durante le contrattazioni sulla vendita del pesce. Tra le vittime e l’aggressore ci sarebbero già stati scontri in passato.

La fuga dal mercato del pesce

La sparatoria è avvenuta poco prima dell’alba, in un momento in cui il mercato del pesce di Salerno, così come altre strutture simili in tutto il mondo, è in pieno fermento.

Gli acquirenti che stavano contrattando l’acquisto di pesce all’ingrosso per ristoranti, pescherie e supermercati della città si trovavano a decine nella zona in cui è avvenuta la sparatoria.

Subito dopo aver sentito gli spari, moltissime persone si sono date alla fuga, sia tra i venditori che tra i clienti. Durante il caos, stando a quanto riporta RaiNews, sarebbe stato il distaccamento della polizia municipale di Salerno ad avvicinarsi all’aggressore per primo e a fermarlo, convincendolo poi a costituirsi ai carabinieri.