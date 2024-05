Due incidenti mortali in moto a Roma, chiuso un weekend di sangue: strade chiuse e rallentamenti

Il weekend appena trascorso ha visto le strade di Roma diventare teatro di tragedie stradali con due incidenti mortali nella giornata di domenica. Gli incidenti, avvenuti tra la Circonvallazione Gianicolense e la via del Mare, si aggiungono alla lista: dall’inizio dell’anno le vittime di incidenti stradali nella Capitale è in costante aumento.

Incidente in moto sulla Gianicolense

Due gravi incidenti stradali hanno scosso la Capitale (dopo il grave investimento dei pedoni nel quartiere Tuscolano). Il primo incidente è avvenuto durante la notte, intorno alle 3.00, in Circonvallazione Gianicolense 45, direzione Trastevere. Un giovane di 24 anni ha perso il controllo del suo motoveicolo, un Peugeot Geopolis e si è schiantato contro un albero.

Le pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale sono intervenute rapidamente sul luogo dell’incidente, ma nonostante il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo, il ragazzo è deceduto poco dopo. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’incidente, ma non sembrano esserci altri veicoli coinvolti.

Fonte foto: Tuttocittà.it Incidenti a Roma: weekend di sangue

Incidente mortale sulla via del Mare

Poche ore dopo, un secondo tragico incidente ha avuto luogo sulla via del Mare, all’altezza di Tor di Valle. Verso le 9 del mattino, un motociclista di 30 anni, a bordo della sua Yamaha, si è scontrato violentemente con una Fiat Tipo guidata da un 49enne. L’impatto è stato fatale per il giovane centauro, che è morto sul posto.

Le pattuglie della Polizia Locale del IX Gruppo Eur sono accorse per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico. La via del Mare è rimasta chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Cocchieri e via dell’Ippica per diverse ore, causando notevoli disagi alla circolazione. Anche in questo caso, le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine.

I numeri degli incidenti a Roma

Questi due incidenti mortali si aggiungono a un quadro già preoccupante. Dall’inizio dell’anno, le vittime di incidenti stradali nella Capitale sono salite a 58. In totale, sono state registrate 56 morti in 152 giorni, un bilancio che non include i feriti gravi deceduti successivamente in ospedale. Solo nel mese di maggio, 8 persone hanno perso la vita in incidenti stradali, con una ventina di feriti ricoverati in codice rosso.

Le zone più colpite includono Prenestino, Torre Maura, via del Mare e Torrevecchia, ma anche strade come la Pontina, Aurelia, Casilina e Nomentana sono teatro di frequenti incidenti mortali. Il Grande Raccordo Anulare, in particolare, ha visto la morte di 15 persone dall’inizio del 2023.

L’anno scorso, il bilancio delle vittime di incidenti stradali a Roma era di almeno 160, sebbene il dato reale possa raggiungere i 200 includendo i feriti gravi deceduti successivamente. Con un ritmo attuale di 1 morto ogni 3 giorni circa, il 2024 sembra destinato a seguire lo stesso tragico percorso.