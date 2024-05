Auto contro pedoni a Roma: 65enne muore travolto davanti a moglie e figlia, un'altra persona in codice rosso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A Roma una 19enne ha perso il controllo della sua auto finendo contro due persone che si trovavano a bordo strada, tra cui un uomo di 65 anni, che è morto, travolto davanti alla moglie e alla figlia. Un altro uomo è rimasto ferito.

Incidente mortale a Roma

L’incidente mortale è avvenuto a Roma, attorno alle ore 23,15 di venerdì 24 maggio, in via Suor Maria Mazzarello, nel quartiere Tuscolano.

Le cause per cui la giovane alla guida dell’automobile, una Volkswagen Up, abbia perso il controllo del veicolo, sono ancora da accertare.

Fonte foto: Tuttocittà.it

L’incidente è avvenuto in via Suor Maria Mazzarello, in zona Tuscolana, a Roma.

Un ferito grave nell’incidente di Roma

Assieme al 65enne morto, a bordo strada era presente anche un uomo di 61 anni. Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, il 61enne che era con la vittima è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Giovanni, ma non risulta al momento in pericolo di vita.

Le indagini

Sono state avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto in zona Tuscolano a Roma nella tarda serata di venerdì 24 maggio.

A bordo dell’automobile che ha colpito i pedoni era presente solo la conducente, che non è rimasta ferita. La diciannovenne è stata comunque accompagnata in ospedale, al San Giovanni, per essere sottoposta agli accertamenti di rito sullo stato alcolemico e tossicologico. L’automobile che guidava è stata posta sotto sequestro.

Travolto davanti a moglie e figlia

Il ‘Corriere della Sera’ ha fornito ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto al Tuscolano: l’uomo morto dopo essere stato colpito dall’auto, residente nella periferia est di Roma, si trovava in compagnia di alcune persone con cui si era recata a cena in un pub situato sulla stessa strada in cui è avvenuto il sinistro. Tra di loro c’erano anche la moglie e la figlia.

La comitiva si sarebbe fermata a chiacchierare di fronte a un passo carrabile fuori dal marciapiede, quando è sopraggiunta l’automobile. La vettura, per cause in corso di accertamento, avrebbe sbandato puntando contro il gruppo, investendo i due uomini e arrestando la sua corsa contro una Range Rover in sosta.

Pedone investito anche a Civitavecchia

Sempre nel corso della notte tra venerdì e sabato, un altro pedone (un 50enne) è stato investito a Civitavecchia. Stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal ‘Corriere della Sera’, l’uomo, rimasto ferito in modo grave, stava attraversando via Aurelia Sud, all’altezza di Riva di Traiano, quando sarebbe stata travolta da un’automobile, una Lancia Y, condotta da un uomo identificato dai Carabinieri.

Il pedone è stato elitrasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli e ricoverato in terapia intensiva.