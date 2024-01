Due donne investite dal treno a Roma su due linee diverse: gravi entrambe, sono ricoverate in codice rosso

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due donne, in stazioni e da treni differenti, sono state investite sui binari, a Roma. Entrambi gli incidenti si sono verificati lungo la mattinata di martedì 2 gennaio 2024.

Entrambe le donne investite dai treni a Roma sono gravi

Le vittime, entrambe in condizioni gravi, sono state trasportate negli ospedali in codice rosso: una al San Giovanni, l’altra al San Camillo,

Sugli episodi indaga la PolFer. Il primo incidente è avvenuto intorno alle 8:15 all’altezza della stazione Casilina, il secondo attorno alle 10:10 alla stazione Ostiense.

L’incidente alla stazione Casilina

La donna investita avrebbe scavalcato la recinzione, quindi è stata travolta da un treno della linea Roma – Velletri/Albano/Frascati.

Sul posto si è precipitato il personale del 118, quello dei vigili del fuoco e quello della polizia.

La vittima è stata liberata da sotto il convoglio e trasportata con urgenza in ospedale, al San Giovanni.

Per permettere i soccorsi la linea è stata interrotta e si sono registrati rallentamenti fino a 120 minuti per due treni Intercity e 18 Regionali, di 150 minuti per un treno Regionale, due Intercity limitati, dieci Regionali. 12 i treni cancellati.

L’incidente alla stazione Ostiense

La seconda vittima è stata travolta da un treno della linea Roma – Civitavecchia. La donna è stata investita in prossimità Ostiense.

Anche in questo frangente sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, i medici del 118 e il personale della PolFer.

Fonte foto: ANSA

La donna, che non ha perso coscienza, è stata portata all’ospedale San Camillo. Il quadro clinico è grave.

In questo caso si sono verificati effetti sulla mobilità ferroviaria con rallentamenti tra 10 e 30 minuti per 11 treni Regionali.

L’ultimo tragico investimento ferroviario del 2023 si è verificato sulla linea Mantova-Milano, nei pressi di un passaggio a livello a Curtatone. Una coppia è stata investita ed è morta.