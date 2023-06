Due anziane investite da una moto a Roma mentre attraversavano la strada: trauma cranico per la conducente

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Due donne anziane sono state investite da una moto in corsa a Roma. Entrambe stavano attraversando la strada lontano dalle strisce pedonali quando sono state travolte da una moto. È successo nel pomeriggio del 3 giugno nel quartiere delle Vittorie, zona della Capitale non distante dal quartiere Prati. Le due avrebbero riportato solo qualche ferita, mentre per la donna al volante della moto l’impatto avrebbe provocato un trauma cranico e qualche escoriazione.

L’incidente nel quartiere delle Vittorie a Roma

L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio del 3 giugno, nel quartiere delle Vittorie a Roma.

Più precisamente, le due donne anziane si trovavano in via Monte Santo quando sono state investite da una moto in corsa.

La zona del quartiere delle Vittorie, a Roma, dove le due donne sono state investite da una moto

Ad allertare i soccorsi sarebbero stati alcuni residenti della zona, spaventati dal sinistro stradale che ha coinvolto le due anziane e la donna al volante della moto.

Le due donne non sono riuscite a evitare la moto

Non è ancora chiarissima la dinamica dell’incidente. Stando a quanto emerso, è probabile che le due donne stessero attraversando la strada distanti dalle strisce pedonali.

È in quel momento che una moto le avrebbe investite. Le due anziane, infatti, non sarebbero riuscite a evitare il mezzo a due ruote che si avvicinava a loro.

Una delle due, inoltre, è claudicante. Una circostanza che ha reso certamente più complicato poter schivare il veicolo in corsa.

I soccorsi dopo l’incidente

Allertati dai residenti della zona che hanno assistito all’incidente, sono subito intervenuti i soccorsi. Sul posto, infatti, sono arrivate tre ambulanze e un’auto medica. A causa dell’incidente le due donne investite avrebbero riportato alcune ferite.

Sarebbe andata peggio, invece, per la conducente della moto. La donna, infatti, dopo la caduta dal veicolo a due ruote avrebbe riportato un trauma cranico e alcune escoriazioni.

Una settimana prima, a Milano un ragazzo è stato investito da uno scooter mentre attraversa la strada. In quel caso, tuttavia, le condizioni del 20enne sono subito apparse gravi.

Il giovane, infatti, è stato ricoverato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.